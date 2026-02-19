Mocidade Alegre homenageia Léa Garcia e conquista o Carnaval de São Paulo em 2026

Por Flipar

Com o enredo ?Léa ? Rapsódia de uma Deusa Negra?, a escola transformou a trajetória da atriz em um tributo à sua importância histórica na televisão, no cinema e no teatro brasileiros.
Flickr / Liga Carnaval SP / Woody Henrique

Na comissão de frente, a médica e vencedora do “Big Brother Brasil 20”, Thelma Assis,  integrante da agremiação há mais de duas décadas, representou a artista na avenida.
Flickr / Liga Carnaval SP / Felipe Araujo

O desfile também fez referência a trabalhos marcantes como “Escrava Isaura”, “Orfeu Negro” e “Quilombo”.
Flickr / Liga Carnaval SP / Felipe Araujo

Léa Lucas Garcia de Aguiar nasceu em 11 de março de 1933, no Rio de Janeiro, e morreu em 15 de agosto de 2023, em Gramado, aos 90 anos. 
Reprodução Instagram /@leagarciaeumesma

Iniciou a carreira na década de 1950, se tornou uma das atrizes negras pioneiras do entretenimento brasileiro e recebeu diversos prêmios por suas atuações.
Reprodução Instagram /@leagarciaeumesma

Inicialmente, queria ser escritora, mas tudo mudou quando conheceu o dramaturgo Abdias Nascimento, com quem teve dois filhos, Henrique Christovão Garcia do Nascimento e Abdias do Nascimento Filho. 
Reprodução Youtube

Foi ele quem a incentivou a estrear nos palcos em 1952, na peça “Rapsódia Negra”. 
Reprodução Instagram /@leagarciaeumesma

Mais tarde, ela teve o terceiro filho, Marcelo Garcia de Aguiar, conhecido como Marcelão Garcia, com Armando Aguiar.
Reprodução Instagram /@leagarciaeumesma

Na TV Globo, participou do primeiro programa gravado integralmente em cores no país, no episódio “Meu Primeiro Baile” do programa ?Caso Especial?, exibido em 1972.
Reprodução Instagram /@leagarciaeumesma

O maior sucesso da carreira veio em 1976, ao interpretar Rosa em “Escrava Isaura”, sua primeira vilã na televisão, novela da TV Globo que alcançou ampla repercussão no Brasil e no exterior.
Reprodução Youtube

Durante a trajetória profissional, atuou em diferentes emissoras. Na extinta TV Manchete, participou de novelas como “Dona Beija”, “Helena”, “Tocaia Grande” e “Xica da Silva”. 
Reprodução Youtube

Na Band, esteve em “O Campeão” e na Record, integrou os elencos de “Cidadão Brasileiro”, “Luz do Sol” e “A Lei e o Crime”.
Reprodução Instagram /@leagarciaeumesma

Na Globo, onde construiu a maior parte da carreira, atuou em produções como “Os Ossos do Barão”, “Fogo Sobre Terra”,  “A Moreninha”, ?Selva de Pedra?, “Desejo”, “Pacto de Sangue”, “Anjo Mau”, “A Viagem”, “O Clone”, “Êta Mundo Bom!” e “Sob Pressão”.
Divulgação TV Globo

No teatro, se destacou em “Orfeu da Conceição”, de Vinicius de Moraes. Inicialmente cogitada para interpretar Eurídice, optou pelo papel de Mira. Os ensaios ocorreram na residência do autor, e a estreia foi realizada no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, com cenários assinados por Oscar Niemeyer.
Reprodução Youtube

A adaptação cinematográfica da peça resultou no filme “Orfeu Negro”, dirigido por Marcel Camus, no qual Léa Garcia interpretou Serafina.
Divulgação

Pelo desempenho na produção, foi indicada, em 1957, ao prêmio de melhor interpretação feminina no Festival de Cannes. O longa recebeu o Oscar de melhor filme estrangeiro.
Wikimedia Commons / Domínio Público

Veja mais Top Stories