Pesquisadores encontram novo ‘fungo zumbi’ em reserva florestal do Rio de Janeiro

A descoberta foi tão relevante que figurou na lista das dez descrições de plantas e fungos mais importantes de 2025, elaborada pelo prestigiado Jardim Botânico de Londres (Kew Gardens).
A principal característica do fundo é infectar aranhas de alçapão, artrópodes que vivem enterrados e constroem armadilhas no solo da floresta.
Para viabilizar essa descoberta com precisão, os cientistas utilizaram o Oxford Nanopore, uma tecnologia de sequenciamento genético portátil.
“A grande vantagem desta tecnologia é poder usá-la logo ali, no momento em que o fungo ainda está fresco”, disse o micologista Vasco Fachada, que atua no Kew Gardens.
Vale ressaltar que o P. atlanticum é diferente do famoso gênero Ophiocordyceps ? que inspirou a franquia “The Last of Us” ao controlar o sistema nervoso de insetos para levá-los a locais altos.
O estudo também chamou a atenção para o fato de que apenas cerca de 10% dos fungos do planeta foram descritos até hoje.
O trabalho destaca o enorme potencial desses organismos para aplicações médicas e ambientais, já que podem produzir substâncias antibióticas valiosas.
