Escuridão, mar congelado e estoque de comida: a vida na Groenlândia

Por Flipar

Um estudo publicado no ResearchGate ajudou a exemplificar como é a rotina de vida neste que é um dos lugares mais inóspitos e extremos do mundo. Confira!
Freepik - wirestock

Viver nessa região é um exercício constante de adaptação aos limites impostos pela geografia e clima do ártico.
Wikimedia Commons/Patano

Por conta disso, é indispensável um planejamento detalhado para enfrentar longos períodos de isolamento.
Quintin Soloviev/Wikimedia Commons

Durante esse período, os preços tendem a ser bem altos ? especialmente os alimentos frescos ?, já que boa parte dos produtos precisa chegar por via aérea.
Reprodução/YouTube

Diferentemente de regiões conectadas por estradas, a Groenlândia depende de janelas temporais curtas para garantir sua subsistência.
Freepik - wirestock

As condições meteorológicas tornam o transporte imprevisível, pois além do mar congelado, nevascas frequentes reduzem a visibilidade nos aeroportos.
Pexels/Imad Clicks

Em vilas menores, a estocagem preventiva é uma tradição: residências contam com grandes freezers para conservar carnes de caça e peixes.
Flickr - David Stanley

Autoridades acompanham de perto os níveis de combustível para garantir o aquecimento coletivo durante as temperaturas extremas.
Wikimedia Commons/Silje Bergum Kinsten/norden.org

Veja mais Top Stories