Desfile em homenagem a Rita Lee teve ala com discos voadores; cantora falava em ser ‘abduzida’

Por Flipar

Letras que evocam planetas, galáxias e viagens espaciais marcaram sua obra, como o verso ?por você vou roubar os anéis de Saturno?, na canção “Desculpe o auê”, de 1983.
Divulgação

A música ?Dois Mil e Um?, originalmente escrita por Tom Zé com o título ?Astronauta Libertado?, ganhou nova roupagem quando Rita criou uma versão registrada pelos Mutantes.
Domínio Público/Acervo Arquivo Nacional

?Da minha janela vejo uma luz, brilhando no céu da terra, é azul, é azul, não é avião, não é estrela, aquela é a luz de um disco voador?, diz um trecho da letra.
Instagram @ritalee_oficial

Em uma de suas biografias, Rita mencionou seu desejo de ser ?abduzida? por um disco voador.
Reproduc?a?o/Instagram

Após sua morte, em maio de 2023, seu filho, o artista plástico Antio Lee, publicou uma mensagem emocionada, dizendo esperar reencontrar a mãe nos sonhos para retomar as longas conversas que tinham sobre o universo.
Reprodução/Instagram

A escolha do local partiu da família, que levou em conta a ligação afetiva de Rita com o planetário, frequentado por ela quando criança.
Divulgac?a?o

