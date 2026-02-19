Desfile em homenagem a Rita Lee teve ala com discos voadores; cantora falava em ser ‘abduzida’

Por Flipar
Letras que evocam planetas, galáxias e viagens espaciais marcaram sua obra, como o verso ?por você vou roubar os anéis de Saturno?, na canção “Desculpe o auê”, de 1983.
A música ?Dois Mil e Um?, originalmente escrita por Tom Zé com o título ?Astronauta Libertado?, ganhou nova roupagem quando Rita criou uma versão registrada pelos Mutantes.
?Da minha janela vejo uma luz, brilhando no céu da terra, é azul, é azul, não é avião, não é estrela, aquela é a luz de um disco voador?, diz um trecho da letra.
Em uma de suas biografias, Rita mencionou seu desejo de ser ?abduzida? por um disco voador.
Após sua morte, em maio de 2023, seu filho, o artista plástico Antio Lee, publicou uma mensagem emocionada, dizendo esperar reencontrar a mãe nos sonhos para retomar as longas conversas que tinham sobre o universo.
A escolha do local partiu da família, que levou em conta a ligação afetiva de Rita com o planetário, frequentado por ela quando criança.