Jéssica Martin: intérprete da Beija-Flor ‘rompe’ barreira e leva Estandarte de Ouro

Por Flipar
Jéssica Martin comandou o desfile da Beija-Flor de Nilópolis no sambódromo da Marquês de Sapucaí ao lado de Nino do Milênio.
A cantora, de 36 anos, fez história ao assumir a posição deixada por Neguinho da Beija-Flor, ícone que comandou o carro de som da escola por cinco décadas.
Ela é a única mulher intérprete oficial de uma escola do Grupo Especial do carnaval do Rio de Janeiro.
Por isso, a entrada de Jéssica na Marquês da Sapucaí representou um marco na história do samba carioca.
Ela e Nino conduziram o enredo ?Bembé do Mercado?, dedicado à maior celebração de candomblé de rua do mundo, realizado em Santo Amaro da Purificação (Bahia). A Beija-Flor acabou em segundo lugar, atrás apenas da campeã Viradouro.
?Fomos vice-campeões, sim? mas, acima de tudo, saímos com a sensação mais importante de todas: dever cumprido. Cada ensaio, cada gota de suor, cada abraço apertado antes de entrar na avenida valeram a pena?, escreveu ela, em texto compartilhado no Instagram.
Jéssica e Nino foram os vencedores do reality show ?A Voz do Carnaval?, produzido em parceria entre Beija-Flor, TV Globo e Multishow. O programa foi criado para definir os novos intérpretes da escola para o Carnaval de 2026.
Após empate entre os dois na final do concurso, na quadra da Beija-Flor, o presidente da agremiação, Almir Reis, decidiu por dividir a vitória entre eles.
O júri fixo teve a presença do próprio Neguinho da Beija-Flor, além de Betinho Santos, diretor musical da escola, e Simone Santana, que é diretora de harmonia da agremiação de Nilópolis.
“Estou aqui pra emprestar minha voz a essa missão gigante que é representar a escola e, sobretudo, substituir meu mestre Neguinho. A comunidade vai me dar suporte e eu só posso retribuir com entrega e respeito”, afirmou Jéssica, emocionada.
Antes de assumir o posto principal, Jéssica já integrava o carro de som da Beija-Flor há quatro anos, tempo em que ganhou reconhecimento pela potência vocal e pela presença marcante.
Ela começou a frequentar a quadra da Beija-Flor aos 10 anos. Na época, imaginava que seria passista
No desfile, Jéssica chamou atenção também por um elemento simbólico: um terço que carregou durante toda a apresentação.
Trata-se de um presente que recebeu da família de Bakaninha, nome que era considerado o sucessor de Neguinho, mas que acabou morrendo em 2022.
?Bakaninha estará comigo hoje nessa estreia. Que ele nos proteja”, afirmou a intérprete ao jornal ?Extra? antes do início do desfile da Beija-Flor.