Sabia? Maior fábrica de Coca-Cola do mundo fica no interior de São Paulo

A proximidade com rodovias estratégicas reduz custos e acelera entregas, enquanto sistemas automatizados asseguram controle de qualidade e eficiência operacional. A Coca-Cola, aliás, é uma gigante de alcance mundial com uma história de sucesso.
Agora, conheça a história da Coca-Cola! A empresa fabrica um refrigerante feito à base de noz de cola, uma fruta rica em cafeína e comum na África Ocidental e na Indonésia. A semente também tem função estimulante e relaxante.
Em maio de 1886,o farmacêutico americano John Pemberton criou uma fórmula de remédio para dor de barriga, um problema que estava em alta nos Estados Unidos na época.
Além da noz de cola, Pemberton colocou folhas de coca, extrato da fruta, óleo de limão, óleo de lima, coentro, açúcar, entre outros. Num primeiro momento, toda a mistura ficou conhecida como sabor 7X.
Após a morte de Pemberton, em 1888, a fórmula do sabor 7X ficou com o seu contador, Frank Robinson. Frank, aliás, rebatizou para Coca-Cola e escreveu o logotipo com a própria mão.
Ele a vendeu para o empresário e político Asa Griggs Candler, que também foi prefeito de Atlanta. O valor? U$2,3 mil. Hoje, isto equivale a cerca de 10 mil reais, tirando a inflação acumulada.
A venda foi em 15 de janeiro de 1889. E o que ninguém imaginava é que aquilo mudaria para sempre a humanidade.
Asa começou a transformar o líquido em um fenômeno mundial. Primeiro, ele patenteou a marca Coca-Cola, depois criou a The Coca-Cola Company, que hoje tem vários refrigerantes pelo mundo.
Apesar disso, segundo vários especialistas, o diferencial foi Asa investir pesado em marketing. Ele, por exemplo, investiu demais em publicidade e até distribuiu algumas gratuitamente, tudo para que o público americano conhecesse a marca.
Asa também criou vários produtos com a logo da Coca-Cola estampada, além de distribuir brindes. Outra estratégia foi abrir várias fábricas pelo país, o que facilitou demais a distribuição e comercialização do produto.
O que é um fato na história da Coca-Cola, infelizmente, é que ela já usou cocaína, uma droga ilícita em quase todo o mundo, na fórmula.
A Coca-Cola fez, faz e certamente fará tanto sucesso que inspirou a criação de vários outros refrigerantes à base de cola. A americana Pepsi-Cola é a mais conhecida.
Em 2024, a Coca-Cola ocupou a 7ª posição no ranking das marcas mais valiosas do mundo, com um valor estimado de US$ 61.2 bilhões. Já no ranking das empresas mais admiradas, a Coca-Cola alcançou a 12ª posição da Fortune 2025.