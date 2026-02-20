Estrelado por Fernanda Rodrigues, curta brasileiro conquista prêmios em festival na Espanha

Por Flipar
Exibido nos dias 6 e 7 de fevereiro no Cinema Maldà, em Barcelona, o filme foi o único brasileiro selecionado entre quase três mil inscritos. A produção também participou de festivais internacionais como o Feedback Female Film Festival, em Los Angeles; o Rome Prisma Film Awards, no qual Cristiana Oliveira venceu como Melhor Atriz Coadjuvante; e o Sweden Film Awards.
Lançado no Brasil, o projeto foi criado por Thais Vilarinho, com roteiro de Thaís Poeta e direção de Letícia Prisco. A obra aborda temas como maternidade, amizade entre mulheres e redes de apoio. A ideia surgiu a partir de uma conversa entre Sabrina Petraglia e Thais Vilarinho e agora avança para a produção de um longa-metragem, em negociação com plataformas de streaming.
?Foi muito especial, algo realmente inédito. Nosso filme foi o único brasileiro entre quase três mil inscritos. Viemos com a ideia de viajar juntas e acabamos conquistando os dois prêmios mais importantes do festival: Melhor Curta-Metragem e Melhor Filme no geral. Foi muito surpreendente?, afirmou Fernanda ao O GLOBO.
Fernanda, que, em 2025, anunciou o retorno do câncer de pele. Em 2024, ela havia retirado uma mancha na testa diagnosticada como carcinoma basocelular, que voltou a se manifestar no mesmo local.
O carcinoma basocelular é o tipo mais comum e menos agressivo de câncer de pele. Geralmente aparece como uma ferida que não cicatriza, uma bolinha brilhante ou uma mancha avermelhada, principalmente no rosto, área mais exposta ao sol.
Ele cresce devagar e raramente se espalha para outras partes do corpo, mas pode atingir tecidos próximos se não for tratado. Por isso, o diagnóstico precoce aumenta as chances de cura.
O tratamento costuma ser cirúrgico, com a retirada da lesão. Para prevenir, é importante usar protetor solar diariamente com FPS 50 ou superior, evitar sol forte entre 10h e 16h e usar chapéu, óculos escuros e roupas que protejam a pele.
Ao compartilhar o diagnóstico, Fernanda alertou para a importância de observar alterações na pele e buscar avaliação médica diante de manchas ou feridas persistentes.
Fernanda Erlanger Rodrigues nasceu no Rio de Janeiro em 21 de outubro de 1979 e iniciou a carreira ainda criança. Desde os três anos participava de videoclipes e campanhas publicitárias, e aos 11, estreou como atriz na telenovela ?Vamp?, da TV Globo.
Em seguida, integrou o elenco de produções como ?Deus nos Acuda? e ?A Viagem?, trabalho que lhe rendeu prêmio de atriz revelação.
Ficou famosa ao protagonizar a segunda temporada de ?Malhação?, ao lado de Claudio Heinrich, ao formar o casal Luíza e Dado.
Ao longo da trajetória, também participou de novelas como ?Estrela-Guia?, ?Bang Bang?, ?Negócio da China?, ?Sete Vidas?, ?O Profeta?, “O Astro” e ?Brava Gente?.
No cinema, estreou em ?Simão, o Fantasma Trapalhão? e atuou em produções como ?A Partilha?, ?Noite de São João? e a comédia ?Vestido pra Casar?, que levou mais de 1 milhão de espectadores aos cinemas.
Sua primeira peça no teatro foi em 1991 com ?Pollyana?, que lhe deu o prêmio Coca-Cola de Teatro Infantil como atriz revelação. Atuou ainda em montagens como ?Beijo no Asfalto?, ?Enfim, Nós? e ?Tô Grávida?.
Apresentou o programa ?Fazendo a Festa?, no canal GNT, dedicado à organização de festas infantis.
Desde 2008, mantém relacionamento com o diretor Raoni Carneiro. O casal tem dois filhos: Luísa, nascida em 2009, e Bento, nascido em 2016.