Esconderijos e passagens secretas que ficaram na história

Por Flipar
O resort de luxo, Greenbrier, na cidade de White Sulphur Springs, em Virgínia, nos Estados Unidos acomodava um antigo esconderijo do governo nacional. A estrutura foi encomendada pela Casa Branca, em 1958, com o intuito de se precaver ao holocausto nuclear
Corbis é o maior banco de imagens do mundo, pois conserva 11 milhões de cromos, negativos e papéis amarelados. A sede da empresa é na cidade Seattle, no estado de Washington, capital do Estados Unidos
No entanto, o arquivo de fotos está protegido em um abrigo 65 metros abaixo do solo em uma mina de ferro na Pensilvânia, no oeste dos EUA. A região foi descoberta pelos americanos durante a Segunda Guerra Mundial e foi nomeada como ?Iron Mountain? (Montanha de Ferro na tradução literal)
O local serviu de cárcere para vários soldados, inclusive os Cavaleiros Templários ? organização que defendia os cristãos na Idade Média ? que foram presos em 1307
Um antigo esconderijo antiatômico foi reformado em 2008 e passou a ser a sede da principal provedora de internet na Suécia. O lugar fica nove andares abaixo da Vita Bergen (Montanha Branca na tradução literal)
Além disso possui uma proteção de 30 metros de rocha sólida, à prova de bombas, radiação, com portas blindadas, e modernos sistemas de alarme e de redundância
A instalação ocupava mais de 243 hectares do bosque remoto, com 200 edifícios, contendo esconderijos, prédios que serviam como dormitório de soldados e usinas de energia que abrigavam 2.000 homens