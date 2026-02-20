Pizza do Rio é eleita uma das melhores no ranking internacional

Por Flipar
Com unidades em Copacabana e Botafogo, Zona Sul do Rio de Janeiro, a pizzaria carioca foi a única representante do Brasil no ranking, ficando em 15º lugar.
A pizza leva cogumelos Paris salteados no vinho branco, alho negro e uma base branca preparada com mussarela fior di latte, ricota, parmesão e tomilho fresco.
O primeiro lugar eleito pela Time Out surpreendeu e ficou com a Mama?s Too, de Nova York, com a pizza Cacio e Pepe.
Segundo os críticos, a combinação “equilibra cremosidade e sabor robusto de forma excepcional”. Confira outras pizzas do ranking!
2º) Pizza Capricciosa (180grammi Pizzeria Romana, Roma, Itália) ? Pizza margherita crocante coberta com alcachofras, presunto, azeitonas, cogumelos ? e, frequentemente, um ovo.