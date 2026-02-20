Brasileiro mais rico do mundo vai participar de programa de investimentos bilionário no Qatar

Por Flipar
Isso porque ele se tornou uma figura-chave na estratégia do Qatar para se consolidar como polo internacional de inovação.
Atualmente o brasileiro é cofundador e co-CEO da B Capital, uma gestora de venture capital selecionada para integrar o programa da Qatar Investment Authority.
Diferentemente de um investidor passivo, Saverin utiliza seu prestígio e a plataforma da B Capital para investir em setores críticos como saúde, clima e energia.
Seu patrimônio foi estimado em cerca de R$ 227 bilhões, após um crescimento de aproximadamente 45,5% em relação a 2024, quando sua fortuna girava em torno de R$ 155,9 bilhões.
Nascido em São Paulo em 19 de março de 1982, Saverin se mudou ainda criança para os Estados Unidos, mais especificamente para Miami.
Lá, ele conheceu Mark Zuckerberg e participou da fundação do Facebook em 2004, ao lado de outros sócios.
Atualmente residente em Singapura, onde vive desde 2009, Saverin mantém um perfil reservado e longe dos holofotes.
Mesmo sendo bilionário, evita ostentação e tem presença discreta nas redes sociais, com publicações raras e antigas.
A trajetória do brasileiro o consolidou não apenas como um dos homens mais ricos do mundo, mas também como um nome influente no ecossistema internacional de investimentos.