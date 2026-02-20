Após ‘fuga’, população de emas cresce descontroladamente e causa preocupação em cidade da Alemanha

Por Flipar
O pequeno grupo escapou de um cercado privado no fim dos anos 1990, na região de Schleswig-Holstein.
Porém, o que parecia algo inofensivo deu origem a uma população que hoje chega a cerca de 450 aves no norte do país.
Hoje, as emas ocupam uma área de aproximadamente 100 km², caracterizada por grandes campos agrícolas e áreas arborizadas.
O crescimento rápido ocorreu porque as aves encontraram poucas ameaças naturais e uma vasta disponibilidade de alimento.
Adaptadas a campos abertos, as emas se deslocam por quilômetros diariamente, o que dificulta sua contenção.
Apesar de acontecerem alguns atropelamentos em estradas rurais, a população de emas continua a crescer.
A presença deixou de ser curiosidade turística e virou questão de gestão pública. Agricultores relatam devastação de colheitas ? estima-se um prejuízo de 100 euros por ave.
Embora não haja prova conclusiva de dano à biodiversidade local (como predação de insetos nativos), a espécie é vista por muitos como invasora.
Por outro lado, as aves tornaram-se uma atração para fotógrafos e curiosos, gerando uma espécie de “safári rural”.
Diante do conflito, o estado incluiu as emas na legislação de caça, permitindo abates controlados como ferramenta para reduzir a população ? não erradicá-la.
Vivem em campos abertos, cerrados e áreas de vegetação baixa, onde se alimentam de sementes, frutas, insetos e pequenos animais.
Por isso, as emas têm papel importante na dispersão de sementes e no equilíbrio dos ecossistemas onde vivem.
Um comportamento curioso desses animais é que o macho assume a incubação dos ovos e o cuidado com os filhotes.