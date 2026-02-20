Semente de mil anos encontrada no deserto volta a crescer e vira árvore

Por Flipar
Ao analisar o DNA do vegetal, hoje com três metros de altura e repleto de folhas verdes, os estudiosos descobriram que ele é familiar ao de um gênero de árvore extinta que é citada na Bíblia. Publicada na revista Communications Biology, a pesquisa detalha o processo desde a identificação da semente, batizada pelos cientistas de ?Sabá?, até os aprendizados que tiveram ao observar o crescimento da árvore.
Os botânicos identificaram que a semente pertence ao gênero Commiphora, ao qual estão associadas espécies capazes de produzir resinas valiosas, que servem para medicamentos, perfumes e incensos. Ela data entre 993 e 1202 d.c. e pode ser uma remanescente de árvores da região onde hoje estão Israel, Palestina e Jordânia. A árvore plantada pelos cientistas é semelhante à que continha o bálsamo de Gilead, que aparece em relatos sobre a rainha de sabá, porém não contêm os compostos aromáticos.
Árvores desempenham funções vitais, como fornecer alimentos, madeira, medicamentos, oxigênio e absorver dióxido de carbono, sendo fundamentais para a vida humana.
Um relatório da Avaliação Global de Árvores, realizada pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), revelou que mais de um terço das espécies de árvores do mundo pode acabar, ameaçando a biodiversidade e os ecossistemas.
Realizado para coincidir com a COP16 da ONU sobre biodiversidade, que aconteceu no fim de 2024. O estudo estima que 16 mil das 58 mil espécies de árvores existentes estão ameaçadas devido ao desmatamento, agricultura, expansão urbana e mudanças climáticas.
Segundo a IUCN, mais de 5 mil espécies ameaçadas são usadas para construção, enquanto mais de 2 mil servem para alimentos, combustíveis e medicamentos. Estima-se que mais de 15 bilhões de árvores são cortadas a cada ano.
Quando alguma nova espécie é encontrada, é natural comemorar. Em 2023, pesquisadores da Universidade Federal Rural do RJ e do Jardim Botânico do RJ encontraram duas no Parque Estadual da Serra da Tiririca.
Uma delas é a Eugenia delicata, chamada popularmente de uvaia-pitanga. Os pesquisadores encontraram seis unidades dessa árvore no parque.
Essa árvore dá frutos comestíveis, de cor alaranjada, que têm um sabor semelhante ao da goiaba.
A outra é a Eugenia superba, batizada da linguagem comum como cereja-amarela-de-niterói. Há três árvores desse tipo no parque.
Seu caule tem troncos descamantes que soltam placas finas que esfarelam quando a pessoa toca. Essa árvore dá frutos chamados de cereja-amarela-de-Niterói . Ambas são espécies endêmicas da região que abrange os municípios de Niterói a Maricá. E têm entre 12 e 15 m de altura.
Em dezembro de 2023, uma Guapeba (fruta-do-Imperador ou árvore-imperial) foi encontrada na Reserva Biológica de Duas Bocas, em Cariacica (ES), por uma equipe do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e da Vale do Rio Doce.
A fruta-do-Imperador foi muito apreciada pela família real portuguesa, por seus frutos suculentos e doces. É uma árvore de grande porte, cuja madeira era utilizada na construção naval.
Garapeira: Árvore da Amazônia, da Caatinga e do Cerrado. Também chamada de Barajuba, Jataí e Gema-de-Ovo.
Mogno: Típica do bioma da Amazônia, no norte do Brasil. Também chamada de Acaju, Aguano, Caoba e Mara.
Cedro-Rosa: Árvore da Amazônia, da Caatinga, do Cerrado e da Mata Atlântica. Também chamada de Capiúva, Cedrilho, Cedro-Mando e Cedro-Cheiroso.
Castanheira: Árvore do bioma da Amazônia. Também chamada de Amendoeira-da-América, Castanha-do-Brasil, Coz-do-Brasil e Tucari.
Jequitibá-Branco: Árvore da Amazônia, do Cerrado e da Mata Atlântica. Também chamada de Estopa, Cachimbeiro, Pau-de-Cachimbo e Mussambê.
Pau-brasil: Bioma da Mata Atlântica. Também chamada de Arabutã, Ibirapitá, Pau-de-Pernambuco e Pau-de-Tinta. Inspirou o nome do Brasil.
Araucária: Bioma da Mata Atlântica. Também chamada de Pinheiro-d-Paraná, Pinheiro-Brasileiro e Curi.
Pau-Amarelo: Bioma da Amazônia – Também chamado de Amarelão, Amarelo-Cetim, Muiratana, Piquiá-Cetim e Pau-cetim.