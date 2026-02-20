Por acaso, mergulhadores encontram navio naufragado do século 19 em lago do Canadá

Por Flipar
Chamou a atenção dos pesquisadores uma ?anomalia? detectada em 2017 durante um mapeamento do leito do lago com cabos de fibra óptica.
Também foram observados a falta de um leme no convés de popa, a inexistência de guincho de bolina e um modelo arcaico de guincho de âncora.
Outro indício relevante é a ausência de quilha retrátil, tecnologia que se difundiu nos Grandes Lagos na década de 1850, durante as obras do segundo Canal Welland.
Se a idade do naufrágio for confirmada, ele poderá revelar informações valiosas sobre um período pouco documentado da história da região.
A época foi marcada pelo crescimento econômico e pelo intenso comércio entre Canadá e Estados Unidos no início do século 19.
Naquele período, a rápida mudança da vela para o vapor e o alto índice de acidentes devido a tempestades resultaram em uma falta de documentação sobre muitos projetos navais.
Especialistas afirmam que ainda são necessários estudos para determinar a data exata do navio.