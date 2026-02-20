Estudos indicam ‘nova origem’ de construção mais antiga do mundo; conheça Göbekli Tepe, na Turquia

Por Flipar

Desde as primeiras escavações, nos anos 1990, o local surpreendeu por apresentar enormes pilares de pedra ricamente esculpidos.
Wikimedia Commons/Klaus-Peter Simon

Alguns chegava a ter até seis metros de altura e mais de 20 toneladas.
Wikimedia Commons/Beytullah eles

Os monumentos foram erguidos por sociedades que aparentemente ainda viviam como caçadores-coletores.
Wikimedia Commons/Rolfcosar

Estudos recentes de estratigrafia, micromorfologia do solo e ferramentas de pedra sugerem fases de ocupação anteriores às estruturas conhecidas.
Wikimedia Commons/Teomancimit

Essas descobertas reforçam a ideia de que Göbekli Tepe não seria um caso isolado, mas parte de um processo cultural no qual conhecimentos técnicos e simbólicos foram transmitidos por gerações.
Wikimedia Commons/Dosseman

Ali, não há evidências claras de cultivo sistemático no período das grandes estruturas, mas sim de grupos organizados, capazes de mobilizar grandes contingentes humanos para projetos coletivos e rituais elaborados.
Wikimedia Commons/Hamdigumus

Além disso, foram feitas comparações com outros sítios da Anatólia que apresentam tecnologias parecidas possivelmente ainda mais antigas.
Pexels/brc sngn

Como mais de 90% do complexo permanece enterrado, muitos pesquisadores acreditam que o que já foi escavado represente apenas a fase final de um uso prolongado do local.
Wikimedia Commons/Hamdigumus

Se confirmado, isso fortaleceria a hipótese de que rituais e grandes encontros sociais tenham estimulado a experimentação agrícola para sustentar grandes grupos.
Wikimedia Commons/Dosseman

Apesar do entusiasmo, há resistência acadêmica, já que revisões cronológicas exigem múltiplas confirmações independentes.
Wikimedia Commons/Dosseman

Veja mais Top Stories