Galã esteve dez vezes no Oscar: relembre a trajetória de Paul Newman, lenda de Hollywood

Nascido em 26 de janeiro de 1925, em Shaker Heights, Ohio, Paul Leonard Newman começou sua trajetória no teatro e na televisão antes de explodir nas telas de cinema na década de 1950.
Na Segunda Guerra Mundial, Newman serviu como operador de rádio e artilheiro de cauda em bombardeiros torpedeiros.
Após conseguir dispensa da marinha americana, ele foi estudar teatro e economia no Kenyon College, em Ohio, em 1949. Depois, frequentou a Yale School of Drama e, posteriormente, o prestigiado Actors Studio, de Nova York.
Foi nesse período que seus olhos azuis penetrantes se tornaram sua marca registrada, fazendo com que ele virasse um dos grandes galãs do cinema.
A dupla voltaria a trabalhar junta em ?Golpe de Mestre?, de 1973, enorme sucesso de público e crítica que venceu o Oscar de Melhor Filme.
Outra faceta muito admirada foi seu engajamento social: em 1982, fundou a empresa Newman?s Own, que vende alimentos e destina 100% de seus lucros para projetos beneficentes.
