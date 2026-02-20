Macedônia: conheça a única república ex-soviética que ficou independente sem guerra

Por Flipar
A pergunta do referendo incluía a possibilidade de futuras alianças com estados soberanos da ex-Iugoslávia. A Bulgária, aliás, foi o primeiro país a reconhecer a independência da Macedônia. O marco diplomático fortaleceu os laços regionais e acelerou o processo de inserção internacional do novo Estado.
Já a Grécia se opôs ao nome “Macedônia” e à bandeira original, alegando conflito com uma de suas regiões intitulada de Macedônia. Em 2019, após o Acordo de Prespa, o país passou a se chamar oficialmente Macedônia do Norte. Esse acordo permitiu ao país ingressar na OTAN e fortalecer suas relações diplomáticas com os vizinhos.
País europeu sem saída para o mar, situado na península Balcânica, a Macedônia tem como capital a cidade de Skopje, onde vive cerca de 25% da população nacional. Isso corresponde a aproximadamente 2 milhões de habitantes.
O país é considerado o mais montanhoso do mundo. Afinal, são 34 montanhas acima de 2 mil metros. Essa geografia acidentada oferece paisagens espetaculares e oportunidades para trilhas, escaladas e turismo ecológico.
Cristãos ortodoxos representam praticamente dois terços da população; muçulmanos, cerca de um terço. Os idiomas oficiais são o macedônio e o albanês. Essa diversidade religiosa e linguística reflete a rica composição étnica do país, que inclui macedônios, albaneses, turcos, sérvios e outros grupos.
O denar macedônio é a moeda oficial da Macedônia do Norte desde 1992, quando substituiu o antigo dinar iugoslavo após a independência do país. Para fins de comparação, 1 denar macedônio corresponde a 0,016 centavo de euro; a 0,019 centavo de dólar americano; e a 0,10 centavos de real.
Entre as principais tradições familiares, estão os casamentos. Estes, por sua vez, incluem rituais como a “devojki” (reunião da noiva com amigas) e bênçãos. As celebrações costumam durar vários dias e envolvem música folclórica, danças típicas e refeições comunitárias com toda a família.
Em relação às festas religiosas mais importantes estão o Natal Ortodoxo, celebrado com o “badnik” ? um tronco simbólico queimado na véspera ? e a Páscoa, marcada pela troca de ovos coloridos. Essas celebrações são momentos de união familiar, com orações, refeições típicas e rituais que misturam fé e cultura popular.
A culinária típica do país oferece pratos como o tav?e grav?e (feijão assado temperado e cozido lentamente), o ajvar (pasta de pimentão vermelho assado com alho) e a pastrmka (truta grelhada ou assada). Estes refletem a influência balcânica e mediterrânea, com nutrientes frescos e sabores que fazem parte das celebrações familiares e festivais locais.
A rakija é um licor tradicional dos Bálcãs, muito popular na Macedônia do Norte, com teor alcoólico entre 40% e 60%, muito presente nas celebrações. Feita geralmente de uva ou ameixa, é servida em casamentos, festas religiosas e encontros familiares, simbolizando hospitalidade e alegria.
O país também se orgulha de suas danças: a ?ora? é uma dança folclórica em círculo, comum em festas, casamentos e festivais culturais na Macedônia. Ela simboliza união e celebração, sendo acompanhada por música típica dos Bálcãs e trajes tradicionais que variam conforme a região.
Na música tradicional do país, destacam-se o kaval, uma flauta de madeira com som suave e melódico, e a tambura, um instrumento de cordas semelhante ao alaúde, usado para acompanhar danças e cantos folclóricos. São essenciais nas celebrações culturais e transmitem a alma das tradições balcânicas por meio de ritmos ancestrais.
Madre Teresa nasceu em 1910 na cidade de Skopje, em uma família de origem albanesa. Reconhecida mundialmente por seu trabalho humanitário com os pobres e doentes, ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1979 e é considerada uma das figuras mais inspiradoras do século 20.
A Macedônia também teve um “Elvis”, o dos Bálcãs?. Toše Proeski foi considerado o maior astro pop da história do país e recebeu o apelido do tradicional canal BBC. Com uma voz poderosa, lançou sucessos que marcaram gerações e foi nomeado Embaixador da Boa Vontade da UNICEF. Sua morte em 2007, aos 26 anos, deixou um legado de arte e orgulho nacional.
Os irmãos Cirilo e Metódio, nascidos no século 9, foram os criadores do alfabeto glagolítico, precursor do alfabeto cirílico. Sua missão era traduzir textos religiosos para línguas eslavas, promovendo a alfabetização e a fé cristã entre os povos da Europa mais próximos da Ásia. O legado deles é celebrado até hoje como símbolo de identidade cultural e espiritual.
Na região de Kokino, norte do país, foram encontrados vestígios de um observatório astronômico com cerca de 4 mil anos. Considerado um dos mais antigos do mundo, o local era usado por civilizações pré-históricas para acompanhar os movimentos do Sol e da Lua, marcando datas importantes como solstícios e equinócios.
A Macedônia do Norte é conhecida por seu clima ensolarado, com cerca de 300 dias de céu limpo por ano. Essa característica favorece atividades ao ar livre, turismo ecológico e agricultura, especialmente nas regiões influenciadas pelo clima mediterrâneo.
O Lago Ohrid é considerado um dos mais antigos do mundo, com mais de 5 milhões de anos. Também é um dos mais profundos da Europa, compartilhado com a Albânia. Suas águas cristalinas e biodiversidade única atraem turistas para passeios de barco, mergulho e contemplação.
Ohrid, às margens do lago, é considerada a capital turística da Macedônia. Famosa por seu lago cristalino, tornou-se patrimônio histórico. A cidade abriga igrejas medievais, ruínas antigas e um centro histórico vibrante, atraindo visitantes do mundo todo.
Localizado perto de Skopje, o Matka Canyon é ideal para trilhas, escaladas e passeios de caiaque. O desfiladeiro abriga cavernas, igrejas medievais e o monastério de São André. É um dos destinos mais procurados por amantes da natureza.
Na margem do Lago Ohrid, o Bay of Bones é uma reconstrução de um assentamento pré-histórico sobre palafitas. O museu ao ar livre oferece uma imersão na vida antiga dos povos que habitavam a região há milhares de anos.
O Parque Nacional Galicica fica situado entre dois lagos: o Ohrid e o Prespa. O passeio oferece trilhas panorâmicas, flora endêmica e vistas espetaculares. O pico Magaro, com 2.255 metros, revela paisagens de tirar o fôlego.
Um roteiro de sete dias pela Macedônia do Norte revela sua riqueza cultural e natural. De Skopje e seus bazares, passando por Tetovo, Matka Canyon e Bitola, até Ohrid e seu lago milenar. Cada parada oferece história, beleza e tradição, encerrando a jornada com encanto e profundidade.