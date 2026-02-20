Relembre Jayne Trcka, atriz de “Todo Mundo em Pânico”, encontrada morta dentro de casa

Antes de atuar no cinema, Jayne Trcka teve destaque no fisiculturismo, competindo em torneios nos anos 1980.
A visibilidade conquistada com “Todo Mundo em Pânico” abriu espaço para participações em outros programas, como a série “The Drew Carey Show” e o game show “Whose Line Is It Anyway?”.
Em 2003, Trcka atuou na comédia “Nudity Required” e no terror “The Black Magic”. Em 2010, participou de um episódio da série “Tim and Eric Awesome Show, Great Job!”.
Lançado no ano 2000, ?Todo Mundo em Pânico? é uma comédia escrachada que parodia os filmes de terror adolescentes que fizeram sucesso nos anos 1990.

Dirigido por Keenen Ivory Wayans, o longa se destacou pela forma como ridicularizava clichês do gênero e brincava com referências da cultura pop.

Apesar das críticas divididas, o sucesso de bilheteria foi imediato, consolidando o filme como um marco das comédias paródia do início dos anos 2000.
Ao longo dos anos, a franquia se expandiu com cinco filmes lançados entre 2000 e 2013.

Passados 12 anos desde o último filme, a saga voltará às telonas com “Todo Mundo em Pânico 6”, confirmado para estrear em junho de 2026.
