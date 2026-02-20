Porto de Galinhas é “ilha dos sonhos” nordestina que atrai brasileiros e estrangeiros; conheça

Por Flipar
As águas mornas e transparentes são ideais para mergulho e observação da vida marinha.
As praias de areia clara se estendem por quilômetros, permitindo caminhadas, banhos de mar e práticas esportivas.
No Pontal de Maracaípe, é possível ver o encontro do rio com o mar e observar cavalos-marinhos.
A gastronomia é outro aspecto que atrai os turistas por unir o frescor dos frutos do mar a pratos típicos do interior pernambucano, como tapioca e macaxeira.
Com temperatura média em torno de 26 °C, Porto de Galinhas pode ser visitada o ano todo.