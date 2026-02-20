Parque aquático do interior paulista é o mais visitado da América Latina e 4º do mundo

Por Flipar
Apesar de ter tido uma leve queda em relação a 2023, o complexo lidera o ranking da América Latina e já planeja expansões, como o novo complexo “Nações”.
?Alcançar o 4º lugar mundial é motivo de orgulho e responsabilidade […] Nosso compromisso é crescer de forma sustentável”, declarou ao g1 o presidente do parque, Jorge Noronha.
Apelidada de “Orlando Brasileira”, a cidade de Olímpia detém 25% dos parques aquáticos mais visitados do mundo.
Para 2026, a prefeitura espera atrair mais de um milhão de turistas apenas na alta temporada de verão de 2026. Conheça mais sobre o Thermas dos Laranjais!
O parque foi inaugurado em 1985 e permanece em funcionamento ao longo de todo o ano graças às suas águas quentes provenientes do Aquífero Guarani.
As temperaturas variam entre cerca de 26 °C e 38 °C, o que permite usufruir das atrações mesmo nos dias mais frescos.
“Asa Delta”, “Baldão” e o lendário toboágua “Boitata” também são atrações populares do parque.
A infraestrutura do parque também é completa: além das atrações aquáticas, há dezenas de opções de restaurantes, lanchonetes e bares.
Armários, estacionamento gratuito, monitores e salva-vidas estão distribuídos por toda a área.
O parque abriga a primeira montanha-russa aquática do Brasil, inaugurada em 2017, com 370 metros de extensão e 20 metros de altura.
Para quem tem interesse em visitar o Thermas dos Laranjais, os valores dos ingressos variam de R$ 94,50 (meia-entrada) a R$ 189,00 (inteira). Crianças de 1 a 6 anos pagam R$ 30,00.