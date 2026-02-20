‘Zona da Morte’: Estados Unidos têm lugar onde não há julgamento dos crimes

Por Flipar
O obstáculo vem do fato de que o parque de Yellowstone está sob jurisdição federal desde que foi “criado”, em 1872.
A grande questão é: como ninguém vive no trecho de Idaho, é impossível formar um júri local, tornando qualquer julgamento inconstitucional.
Desde então, o tema “Zona da Morte” virou assunto de reportagens, livros e até séries de TV.
Em 2022, um deputado de Idaho tentou transferir a área para o distrito judicial do estado, mas a proposta nunca avançou no Congresso.
Segundo o próprio Kalt, a situação só deve mudar caso algum acusado tente usar essa lacuna legal na prática para evitar um julgamento.
Na ocasião, ele tentou usar o artigo de Kalt para anular o julgamento. Um juiz federal rejeitou o argumento rapidamente ? para não criar precedente.
Com medo de que Belderrain apelasse e o caso subisse para cortes superiores (validando a brecha), o promotor ofereceu um acordo muito vantajoso e o caso acabou sendo encerrado.