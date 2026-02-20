Por Flipar
E o virologista ainda foi alÃ©m: em seu blog, ele disponibilizou instruÃ§Ãµes detalhadas para reproduzir a chamada ?cerveja vacinal?.
O conjunto de dados reÃºne tanto experimentos em camundongos quanto relatos de autoexperimentaÃ§Ã£o humana.
O virologista defende que a bebida poderia ser classificada como alimento ou suplemento, jÃ¡ que as leveduras utilizadas sÃ£o amplamente consideradas seguras para consumo humano.
Na visÃ£o dele, isso permitiria um caminho mais rÃ¡pido atÃ© o pÃºblico, sem a longa sequÃªncia de testes clÃnicos exigidos para vacinas convencionais.
Caso a estratÃ©gia se confirme, poderia permitir vacinas mais baratas, fÃ¡ceis de armazenar e de administrar, atÃ© mesmo em alimentos, com potencial aplicaÃ§Ã£o contra outras doenÃ§as.
No entanto, especialistas ressaltam que as evidÃªncias em humanos sÃ£o muito limitadas, sem estudos clÃnicos nem avaliaÃ§Ã£o adequada de efeitos colaterais.
Os especialistas tambÃ©m temem que a “cerveja vacinal” alimente a desinformaÃ§Ã£o e movimentos antivacina, prejudicando a confianÃ§a pÃºblica.
Enquanto Buck aponta a lentidÃ£o burocrÃ¡tica como um obstÃ¡culo que custa vidas, bioeticistas defendem que o rigor regulatÃ³rio Ã© o que garante a seguranÃ§a e a eficÃ¡cia das imunizaÃ§Ãµes.