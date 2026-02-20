Enquanto Buck aponta a lentidÃ£o burocrÃ¡tica como um obstÃ¡culo que custa vidas, bioeticistas defendem que o rigor regulatÃ³rio Ã© o que garante a seguranÃ§a e a eficÃ¡cia das imunizaÃ§Ãµes.