Cachoeira pouco visitada no interior de São Paulo é uma das mais belas do Brasil

Por Flipar
A Cachoeira Grande, em Lagoinha, é um refúgio natural que se destaca pela beleza, tranquilidade e boa estrutura.
Com uma queda de 38 metros de altura ? a maior da região ?, o local oferece águas rasas e seguras, ideais para famílias e crianças.
A cachoeira fica no histórico Caminho Velho da Rota Real e já foi até cenário de filmes do cineasta brasileiro Amácio Mazzaropi.
O espaço conta com restaurante, banheiros, redário, parquinho e até uma tirolesa de 100 metros para os mais aventureiros.
Além do visual contemplativo, a cachoeira é um ponto famoso para a prática de esportes de aventura, especialmente o rapel.
O local funciona aos fins de semana e feriados, das 9h às 17h. A entrada custa R$ 22, com gratuidade para crianças até 12 anos e meia-entrada para idosos.
Dica importante: como há um limite diário de visitantes para preservar a área, recomenda-se a compra antecipada de ingressos.
Lagoinha, por sua vez, é um pequeno município paulista situado na Serra do Mar, no Vale do Paraíba
A cidade teve início a partir de um ponto de repouso de tropas localizado próximo a uma pequena lagoa, que deu origem ao nome.
Em 1863, famílias conhecidas como ?Antocas? doaram terras para a construção de uma capela dedicada a Nossa Senhora da Conceição, em torno da qual se formou o povoado.
A região é conhecida por seu perfil rural, paisagens montanhosas e forte ligação com a natureza.
Situada a cerca de 190 km da capital, a cidade faz parte da sub-região de Taubaté.
Com pouco mais de cinco mil habitantes, Lagoinha mantém características típicas de cidade do interior, onde as tradições religiosas e as festas populares ainda ocupam um papel central no cotidiano da população.
Nos últimos anos, o turismo rural e ecológico vem ganhando espaço, impulsionado por atrativos naturais como cachoeiras, trilhas e paisagens serranas.
Sua fundação remonta ao século 19, e a história local é fortemente ligada ao ciclo do café, cujos vestígios ainda podem ser vistos em antigas fazendas da região.
O aspecto religioso é um dos pilares da identidade de Lagoinha, sendo a cidade famosa por abrigar a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, construída em 1863.