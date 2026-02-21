Carol Solberg, do vôlei de praia, é punida por comemorar prisão de Bolsonaro

Por Flipar
A entidade internacional enquadrou a conduta de Solberg como ?atitude antidesportiva? e decidiu suspender a jogadora da etapa de abertura do Circuito Mundial de 2026, marcada para ocorrer entre os dias 11 e 15 de março, em João Pessoa, na Paraíba.
A manifestação política da atleta ocorreu durante uma etapa do Circuito Mundial em 23 de novembro de 2025, na Austrália.
Depois de garantir a medalha de bronze ao lado da parceira Rebecca, Carol fez comentários sobre a prisão do ex-presidente da República Jair Bolsonaro.
?É um dia maravilhoso para mim, estou tão feliz. E também é um dia maravilhoso para o mundo. Ontem, no Brasil, colocaram na cadeia o pior presidente de todos os tempos. Bolsonaro está preso e é tão importante que celebremos?, declarou a atleta na ocasião. Em seguida, ela acrescentou: ?Vamos comemorar, galera, Bolsonaro na cadeia!?.
Essa não foi a primeira vez que a atleta se manifestou politicamente em meio a uma competição. Em outubro de 2020, ela foi denunciada ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) após dizer um ?fora Bolsonaro? durante uma entrevista concedida em torneio nacional.
Na ocasião, a procuradoria chegou a pedir multa de R$ 100 mil e suspensão. O tribunal, no entanto, optou por aplicar apenas uma advertência.
Carolina Salgado Collett Solberg nasceu em 6 de agosto de 1987 no Rio de Janeiro. Ela é filha de Isabel Salgado (1960 – 2022), que foi jogadora e treinadora de vôlei, e do cineasta Ruy Solberg.
Irmã dos também jogadores Maria Clara e Pedro Solberg, Carol cresceu em um ambiente esportivo, o que a levou a começar no vôlei de quadra ainda na infância.
Ela migrou para as areias já na adolescência, aos 15 anos, quando decidiu dedicar-se integralmente à modalidade que viria a marcar sua carreira.
Desde jovem, Carol teve destaque nas competições internacionais de base. Ela conquistou medalhas nos Campeonatos Mundiais Sub-18 e Sub-21 da Federação Internacional de Voleibol (FIVB).
Ao longo da carreira, ela já fez duplas vitoriosas com Maria Clara (sua irmã), Talita, Bárbara Seixas e, mais recentemente, Rebecca.
Ela é uma das atletas com mais participações em torneios na história do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Carol já disputou mais de 220 etapas.
Em 2024, a atleta realizou o sonho de disputar os Jogos Olímpicos, formando dupla com Bárbara Seixas, mantendo o legado de sua mãe, Isabel.
Nas areias dos Jogos de Paris, após 100% de aproveitamento na etapa de classificação, a dupla acabou sendo eliminada nas oitavas de final ao perder por dois sets a zero para as australianas Mariafe Artacho e Taliqua Clancy.
Em novembro de 2024, Carol Solberg e Bárbara Seixas anunciaram o fim da parceria de três anos. O encerramento da dupla se deu em grande estilo, com o título da etapa mundial em Copacabana, no Rio de Janeiro, ao superar as americanas Terese Cannon e Meg Kraft.
Em seguida, ela iniciou a dupla com Rebecca Silva, ex-parceira de Ágatha, de olho nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028.
Em 2025, a nova dupla conquistou a medalha de ouro na etapa do México do Circuito Mundial e o bronze no Mundial de Vôlei de Praia em Adelaide, Austrália.
Carol Solberg é casada com o fotógrafo Fernando Young, com quem tem dois filhos, José e Salvador.