“Alice no País das Maravilhas”: a origem e o legado da obra de Lewis Carroll

Lewis Carroll era o pseudônimo de Charles Lutwidge Dodgson, um matemático britânico nascido em 27 de janeiro de 1832, em Daresbury, Inglaterra, que passou a maior parte de sua vida como professor na Christ Church, na Universidade de Oxford.
O manuscrito original recebeu o título ?Alice?s Adventures Under Ground? e foi feito para que Alice Liddell tivesse a história por escrito.
Em 1871, Carroll publicou a continuação intitulada ?Alice Através do Espelho e O Que Ela Encontrou Por Lá?. A obra ampliou o universo ficcional e, embora tenha narrativa própria, complementou o primeiro livro em temas e estrutura.
Durante a vida do autor, as vendas alcançaram cerca de 180 mil exemplares e, com o passar do tempo, foi traduzida para mais de 125 idiomas e ultrapassou 100 edições na língua inglesa.
?Alice no País das Maravilhas? também recebeu diversas adaptações para teatro, televisão e cinema. A primeira adaptação cinematográfica ocorreu em 1903, um filme mudo dirigido por Cecil Hepworth e Percy Stow.
A primeira adaptação com som foi dirigida por Bud Pollard em 1931.
Entre as adaptações mais conhecidas está a animação ?Alice no País das Maravilhas?, lançada em 1951 pelo estúdio Walt Disney;
A obra também inspirou produções televisivas, como a série ?Era Uma Vez no País das Maravilhas?, derivada do universo de ?Era Uma vez?, série que adaptava contos da Disney.
Até hoje, ?Alice no País das Maravilhas? segue como um dos livros mais adaptados da literatura inglesa e continua objeto de estudo em instituições acadêmicas, além de integrar diversas listas de leitura escolar em vários países.