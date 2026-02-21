A maior prova de amor da história: Taj Mahal, uma das sete maravilhas do mundo moderno

Por Flipar
Localizado a cerca de três horas da capital Nova Déli, o Taj Mahal se ergue em Agra, cidade que já foi capital do Império Mongol.
A escolha estratégica do local, próximo ao rio Yamuna, permitiu não apenas a construção monumental, mas também a criação de jardins e espelhos d?água que ampliam sua grandiosidade.
Após sua morte em 1631, ao dar à luz o 14º filho, o imperador ordenou a construção de um mausoléu que se tornaria símbolo eterno de amor.
Shah Jahan e Mumtaz Mahal se casaram em 1612 e viveram juntos por 19 anos. A relação era marcada por cumplicidade e afeto, e a princesa persa tornou-se a companheira inseparável do imperador. Essa união intensa explica a magnitude da homenagem que viria a ser o Taj Mahal.
A morte de Mumtaz abalou profundamente Shah Jahan, que decidiu eternizar sua memória em um monumento sem precedentes. Assim, o Taj Mahal é visto como uma das maiores provas de amor da história, transmitindo emoção e beleza por meio de sua arquitetura única.
A construção do Taj Mahal começou em 1631 e foi concluída em 1648. Mais de 20 mil trabalhadores participaram da complexa obra, que exigiu técnicas avançadas e materiais raros, tornando-se um marco da engenharia e da arte mughal.
O mausoléu foi construído em mármore branco, adornado com pedras preciosas como jade, ametista, turquesa, lápis-lazúli, cristal e ouro.
Esses elementos conferem ao monumento um brilho especial, que muda de tonalidade conforme a luz do dia, encantando visitantes.
Ao redor do Taj Mahal, estende-se um jardim planejado segundo princípios persas, simbolizando o paraíso. Caminhos simétricos, árvores e flores criam uma atmosfera de paz, enquanto o espelho d?água reflete a imagem do mausoléu, ampliando sua beleza.
A cúpula central do Taj Mahal é uma das mais impressionantes do mundo, com proporções perfeitas e detalhes refinados. Costurada com fios de ouro, ela se destaca como elemento principal da estrutura, reforçando a grandiosidade do monumento.
No interior do Taj Mahal repousa Mumtaz Mahal, ao lado de Shah Jahan, que morreu em 1666. O túmulo duplo simboliza a união eterna do casal, reforçando o caráter romântico e espiritual da construção.
O nome Taj Mahal significa ?Coroa de Mahal?. O imperador chamava sua esposa de ?Mumtaz Mahal?, que significa ?a joia do palácio?. Essa denominação reforça o caráter afetivo e simbólico do monumento.
Uma das lendas mais conhecidas afirma que Shah Jahan mandou cortar as mãos e cegar os artesãos para impedir que construíssem algo semelhante. Embora não haja comprovação histórica, essa narrativa reforça o caráter único do Taj Mahal.
Há relatos de que o imperador planejava construir outro mausoléu em mármore preto, em frente ao Taj Mahal, para que ambos pudessem ?se olhar? pela eternidade. O projeto, no entanto, nunca foi realizado, permanecendo como uma curiosidade histórica.
Em 1983, o Taj Mahal foi reconhecido pela Unesco como Patrimônio Mundial da Humanidade. Esse título reforça sua importância cultural e histórica, garantindo proteção e preservação para futuras gerações.
Em 2007, foi eleito uma das sete maravilhas do mundo moderno. Esse reconhecimento internacional consolidou sua posição como um dos monumentos mais admirados e visitados do planeta.
Atualmente, o Taj Mahal recebe cerca de 3 milhões de visitantes por ano. O fluxo constante de turistas confirma sua relevância global e sua capacidade de emocionar pessoas de diferentes culturas e origens.
O mausoléu está aberto à visitação todos os dias, exceto às sextas-feiras, quando é reservado para orações. Essa prática mantém viva a tradição religiosa e reforça o caráter espiritual do local.
O Taj Mahal encanta por sua capacidade de mudar de aparência conforme a luz do sol e da lua. Ao amanhecer, ao entardecer ou sob o luar, o mármore branco reflete diferentes tonalidades, tornando cada visita uma experiência única e inesquecível.