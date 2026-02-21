Juliana Paes coroa retorno triunfal à Viradouro com Desfile das Campeãs

Por Flipar
Juliana resistiu à ideia no início, mas acabou aceitando o convite e agora participará também do Desfile das Campeãs, celebrando a conquista com emoção e samba no pé.
Juliana Paes, aliás, estava em negociações avançadas para integrar a nova novela das nove, ?Quem Ama Cuida?, escrita por Walcyr Carrasco e prevista para maio de 2026, porém precisou recusar o convite.
Segundo o colunista Gabriel Vaquer, a atriz já tinha compromissos firmados com a Netflix e não teria disponibilidade na agenda. A recusa ocorreu por causa das gravações da segunda temporada de ?Donos do Jogo?, série nacional.
Juliana não tem mais contrato fixo com a TV Globo desde 2022 e sua última novela na emissora foi ?Renascer?, exibida em 2024, na qual interpretou Jacutinga.
Juliana, que nasceu no dia 26 de março de 1979, iniciou sua trajetória na TV Globo em 1998, quando apareceu como figurante em ?Malhação?, mas sua primeira novela e papel de destaque foi em 2000 com ?Laços de Família?.
Em 2003, interpretou a manicure Jacky Joy na novela ?Celebridade?, em uma parceria marcante com Deborah Secco, que interpretou Darlene.
Sua primeira protagonista foi em 2009 em ?Caminhos das Índias?. A novela ganhou o Emmy Internacional de Melhor Telenovela e apresentou a trajetória de Maya, dividida entre sua paixão por Bahuan e o casamento arranjado com Raj.
Em ?Gabriela?, na faixa das 23h da TV Globo, interpretou a protagonista Gabriela em uma adaptação do romance de Jorge Amado ambientada na Bahia na década de 1920.
No remake ?Meu Pedacinho de Chão?, exibido em 2014, interpretou Catarina, personagem inserida em um cenário de tensões familiares, disputas políticas e mudanças na comunidade.
Em ?Totalmente Demais?, viveu Carolina Castilho, sua primeira vilã, uma mulher sofisticada, calculista e determinada.
Em ?A Dona do Pedaço?, exibida em 2019, interpretou Maria da Paz, uma confeiteira que luta para administrar seu próprio negócio e enfrenta obstáculos pessoais e profissionais ao longo da história.
Juliana participou do remake de ?Pantanal?, exibido em 2022, no qual viveu Maria Marruá. Esse foi seu último trabalho em novelas durante o período em que manteve contrato fixo com a TV Globo.
Juliana atuou em diversas outras novelas da TV Globo, entre elas ?O Clone?, ?América?, ?Pé na Jaca?, ?Duas Caras? e ?O Astro?.
Após o fim do seu contrato fixo com a Globo em 2022, a atriz passou a atuar em produções de streaming. Trabalhou em séries da Netflix e do Disney+, entre elas ?Pedaço de Mim?, ?Vidas Bandidas? e ?Donos do Jogo?.
Juliana construiu também uma carreira no cinema. Atuou em filmes como ?Mais Uma Vez Amor?, ?A Casa da Mãe Joana?, ?Amor por Acaso?, ?A Despedida?, ?Dona Flor e Seus Dois Maridos? e ?Amor Sem Medida?.
Ela ainda dublou animações de grande sucesso, como ?Kung Fu Panda? e ?Os Croods 2?.
Na vida pessoal, Juliana é casada com Carlos Eduardo Baptista desde 2008. O casal tem dois filhos: Pedro, nascido em 2010, e Antônio, nascido em 2013.