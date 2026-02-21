Mais um brasileiro no Oscar, Adolpho Veloso conquista prêmio internacional

Por Flipar
Ao receber o prêmio das mãos de Wagner Moura, ele relembrou os desafios de filmar com luz natural e iluminação prática. Agradeceu à Netflix pela distribuição global, que permitiu à sua família, no interior do Brasil, assistir ao longa com facilidade.
Ao celebrar ?um ano incrível para o Brasil?, afirmou sentir orgulho de representar o país, a América Latina e os imigrantes, encerrando com o já conhecido ?Vai, Corinthians.?
O longa norte-americano acompanha a trajetória de um operário envolvido na construção de ferrovias nos Estados Unidos no início do século 20.
Baseado no romance de Denis Johnson, de 2011, “Sonhos de Trem” tem Joel Edgerton no papel principal de Robert Grainier.
Em termos de fotografia, o filme adota uma estética visual mais melancólica que evidencia tanto a vastidão das paisagens quanto a solidão do protagonista.
Ele também faturou o troféu da Associação de Críticos de Cinema de Los Angeles (LAFCA). Seu discurso de agradecimento, que incluiu a frase ?Vai, Brasil! Vai, Corinthians!?, viralizou nas redes sociais.
Veloso consolidou sua carreira transitando entre a publicidade de grandes marcas e o cinema independente nacional, com destaque para o filme “Rodantes”, de 2021.
A parceria entre Veloso e o diretor Clint Bentley começou após o cineasta se impressionar com o trabalho do brasileiro no documentário “Yoga ? Arquitetura da Paz”, de 2017, de Heitor Dhalia.