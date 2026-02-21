Assis Chateaubriand: conheça o polêmico e influente fundador de um império da comunicação

Por Flipar
Sua trajetória multifacetada, marcada por ousadia, poder e polêmicas, fez dele um dos personagens mais influentes do cenário nacional nas primeiras décadas do século 20.
Filho de Francisco José Bandeira de Melo e Maria Carmem Guedes Gondim, Chateaubriand nasceu em Umbuzeiro, na Paraíba. O nome ?Chateaubriand? veio da admiração que seu pai tinha pelo pensador e escritor francês François-René de Chateaubriand.
Desde cedo, Chateaubriand manifestou inclinação para a escrita e o debate público. Formou-se em Direito pela Faculdade do Recife, mas logo enveredou pelo jornalismo, carreira que iniciou ainda na adolescência ao escrever para jornais como Gazeta do Norte e Diário de Pernambuco.
No início de sua carreira, Chateaubriand protagonizou episódios tensos, como quando precisou permanecer na redação do Diário de Pernambuco para se proteger da multidão que protestava contra o veículo.
Já em 1917, após sua mudança para o Rio de Janeiro, colaborou com o Correio da Manhã e fez cobertura de viagens à Europa, consolidando sua reputação como repórter. Atuou também como correspondente do jornal argentino ?La Nacion?.
Em 1924, ele assumiu a direção de O Jornal. Com recursos financeiros vindos de barões do café, comprou o veículo, iniciando ali a construção de seu império midiático.
A partir desse momento, Chateaubriand empreende uma estratégia agressiva de expansão, caminhando para tornar-se um magnata da mídia.
Ele incorporou jornais influentes de capitais como Recife, Rio de Janeiro e São Paulo, além de incluir na sua rede rádios e, mais tarde, televisão, construindo seu império da comunicação.
Nos anos 1930, ele já consolidava os Diários Associados como o maior conglomerado de mídia da América Latina, com dezenas de jornais, emissoras de rádio e revistas.
Assis Chateaubriand também foi responsável por marcos pioneiros na comunicação brasileira. Em 18 de setembro de 1950, lançou a TV Tupi, a primeira emissora de televisão do país e da América Latina, um feito que revolucionou a forma de transmitir informação e entretenimento.
Antes disso, já havia conquistado outro recorde: a revista O Cruzeiro, carro-chefe de seus Diários Associados, alcançou tiragens inéditas para a época, tornando-se a revista mais vendida do Brasil e um dos maiores fenômenos editoriais da imprensa nacional.
Ao lado das empreitadas jornalísticas, Chateaubriand soube utilizar seu poder para influenciar decisões políticas e se posicionar como figura-chave no tabuleiro nacional.
Sua relação com a política foi intensa, sendopermeada por alianças estratégicas e embates públicos. Em 1930, participou do movimento revolucionário que levou Getúlio Vargas ao poder.
Em 1952, foi eleito senador pela Paraíba e, em 1955, ao mesmo cargo pelo Maranhão, embora ambas as eleições tenham sido marcadas por denúncias de fraude.
Sua influência política estendeu-se também à diplomacia: entre 1957 e 1960, atuou como embaixador do Brasil no Reino Unido, nomeado pelo então presidente Juscelino Kubitschek.
Sua relação com empresários de destaque também foi conflituosa e ele chegou a ser chamado de ?O Cidadão Kane Brasileiro?, características que remetem ao personagem Charles Foster Kane do célebre filme de Orson Welles.
No campo cultural, Chateaubriand, que teve uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, deixou marcas importantes. Desde 1927 já organizava iniciativas para incentivar as artes plásticas no país, coletando peças de valor artístico para formar acervos no Brasil.
Na vida pessoal, Chateaubriand foi casado com Maria Henriqueta Barrozo do Amaral, com quem teve o filho Fernando. Ele ainda teve outros dois filhos, Gilberto e Teresa, de outras relações.
No final da vida, já debilitado por uma trombose que o deixou parcialmente paralisado desde 1960, continuou escrevendo artigos por meio de uma máquina especial – mesmo sem poder falar. Assis Chateaubriand morreu em 4 de abril de 1968, em São Paulo, aos 75 anos.
A trajetória de Assis Chateaubriand inspirou diferentes representações culturais. Em 1994, o jornalista Fernando Morais publicou a biografia ?Chatô, o rei do Brasil?, que se tornou um best-seller. Anos depois, em 2015, o livro foi adaptado para o cinema no filme Chatô ? O Rei do Brasil, dirigido por Guilherme Fontes e que tem Marco Rica no papel do magnata.