Lugares pelo Brasil que ainda têm fliperamas

Por Flipar

Espaços repletos de máquinas coloridas, sons eletrônicos e competição, eles marcaram a infância e a juventude de gerações que viveram, sobretudo, entre os anos 1980 e 1990, período da febre dos jogos eletrônicos em ambientes coletivos.
Reprodução do Flickr Yuri Tonani

Importados inicialmente dos Estados Unidos e do Japão, esses equipamentos trouxeram títulos que se tornariam clássicos, como Pac-Man, Space Invaders, Street Fighter, Mortal Kombat e The King of Fighters.

Reprodução do Flickr Emília Adamo

Mas antes dos arcades digitais dominarem os salões, havia uma máquina que já chamava atenção: o pinball, ou jogo de pinball, com sua mesa iluminada, botões laterais e bolinhas metálicas que exigiam reflexo e habilidade.

Reprodução do Flickr Lucas T. Teixeira

O termo fliperama tem origem direta no pinball. As alavancas usadas nessas mesas, chamadas em inglês de flippers, deram nome às primeiras máquinas trazidas ao Brasil.

divulgação

Assim, antes mesmo dos jogos eletrônicos, fliperama era sinônimo de pinball. Com o tempo, a palavra passou a designar também os salões de jogos e, depois, qualquer máquina de arcade.
Reprodução do Instagram @playlandoficial

Um dos traços mais característicos desses espaços é o uso de fichas e moedas. Cada partida depende do tilintar metálico na máquina, um ritual que faz parte da experiência.

Reprodução do Flickr Joel S

Na década de 1990, os fliperamas atingiram o auge no Brasil. Jogos de luta transformaram os salões em arenas improvisadas, com filas diante das máquinas e torcidas barulhentas acompanhando cada golpe.

divulgação

Rivalidades entre bairros e escolas, campeonatos informais e até disputas por quem ficaria mais tempo no controle marcaram a época. O fliperama era, mais do que um local de diversão, um espaço de convivência e identidade juvenil.
- divulgação

Com a popularização dos videogames domésticos e, mais tarde, dos computadores e celulares, os fliperamas começaram a perder força nos anos 2000.

Divulgação

Muitos estabelecimentos fecharam, e o hábito de jogar em grupo migrou para as plataformas online. Ainda assim, os fliperamas nunca desapareceram de vez: transformaram-se em nicho e memória afetiva.
divulgação

Hoje, bares temáticos e casas de entretenimento em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre e Belo Horizonte resgatam o espírito dos antigos fliperamas, oferecendo máquinas clássicas, inclusive pinballs restaurados, ao lado de títulos modernos.

divulgação

Em shoppings, ainda é possível encontrar áreas dedicadas ao arcade. São lugares no Brasil que preservam esse universo nostálgico. Espaços que unem saudosistas e novas gerações em torno das máquinas de pinball, dos arcades clássicos e de experiências modernas inspiradas nesse tipo de entretenimento.
divulgação

Em São Paulo, por exemplo, o público encontra opções bastante variadas. Um dos locais mais tradicionais é o Lord?s Diversões, no bairro do Tatuapé, que há décadas mantém viva a essência dos fliperamas, com máquinas antigas e pinballs que atraem um público fiel.

divulgação

Também na capital paulista está a rede Playland, com unidades em diferentes shoppings, que mistura atrações infantis com os jogos de ficha que marcaram época.

Reprodução do Instagram @playlandoficial

O MorumbiShopping, por sua vez, abriga o HotZone, um parque indoor que reúne desde simuladores até os clássicos arcades, muito procurado por famílias.

Reprodução do Instagram @hotzoneoficial

Já o Bario Bar, com unidades em Pinheiros e no Tatuapé, aposta em uma proposta diferente: unir a atmosfera retrô das máquinas a um espaço de bar, com mais de cem jogos disponíveis, entre fliperamas, pinballs e simuladores, atraindo tanto jogadores casuais quanto os apaixonados por nostalgia.
Reprodução do Instagram @bario_bar

Outra proposta curiosa que surgiu recentemente é o Arcade Haus, em Santo Amaro e no Tatuapé. Apresentado como o primeiro fliperama imersivo da América Latina, o espaço vai além das máquinas tradicionais e oferece salas interativas, com pisos de LED e botões espalhados pelas paredes, que exigem movimentos físicos e colaboração entre os jogadores.

Divulgação

No Rio de Janeiro, o destaque é o Rio Pinball Clube, localizado no bairro de Ramos. O espaço é considerado um paraíso para os fãs, com cerca de 130 máquinas em funcionamento, incluindo desde clássicos do pinball até arcades como Pac-Man e Donkey Kong.

Reprodução/Instagram

Além de funcionar como ponto de encontro para apaixonados por esse universo, o clube também aluga máquinas para eventos, mantendo vivas a cultura e a tradição que marcaram gerações de jogadores.
Arcade Haus Tatuapé e Arcade Haus Santo Amaro

Hoje, muitos desses lugares funcionam ainda no modelo das fichas ou cartões recarregáveis, o que reforça a memória afetiva de quem cresceu gastando moedas para garantir ?só mais uma partida?.

Reprodução do Instagram @hotzoneoficial

Veja mais Top Stories