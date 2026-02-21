Pepeu Gomes lança nova música em parceria com Hyldon após reaproximação

Por Flipar

O reencontro ocorreu em 2025, durante uma festa promovida pela Warner Chappell Music. Na ocasião, Hyldon foi apresentado a um fã que, na verdade, era Pepeu Gomes. A conversa abriu caminho para a reaproximação artística e, pouco depois, para a gravação da canção.
Reprodução Instagram /@pepeugomesoficial

O processo criativo fluiu com naturalidade, apoiado em referências da juventude de ambos, agora reinterpretadas a partir da maturidade artística. Pepeu contribui com um solo de guitarra breve, porém expressivo, que se destaca na música em diálogo com o soul característico de Hyldon.
Reprodução Instagram /@pepeugomesoficial

Pepeu Gomes é guitarrista e bandolinista virtuoso, reconhecido por sua participação decisiva no renascimento do choro nos anos 1970, especialmente por meio de sua atuação nos Novos Baianos. 
Reprodução Instagram /@pepeugomesoficial

Pedro Aníbal de Oliveira Gomes, seu nome de batismo, nasceu em 7 de fevereiro de 1952, em Salvador, Bahia. Filho de músicos, o pai integrava uma orquestra de bailes e a mãe era professora de piano, cresceu em um ambiente musical e teve nove irmãos.
Wikimedia Commons / Domínio Público

Ainda criança, improvisou seu primeiro instrumento com um cabo de vassoura e um barbante. Pouco depois, ganhou um violão, que aprendeu a tocar de ouvido. 
Reprodução Instagram /@pepeugomesoficial

Aos 11 anos, influenciado pela Jovem Guarda, formou suas primeiras bandas, ?Los Gatos? no contrabaixo ao lado de alguns irmãos.
Reprodução Instagram /@pepeugomesoficial

Aos 17 anos, saiu de casa e criou sua primeira banda profissional, ?Os Minos?, que chegou a lançar um compacto simples, mas teve uma trajetória breve. 
Reprodução Instagram /@pepeugomesoficial

Em 1968, influenciado pelo rock, formou o grupo ?Os Leifs? com os irmãos Jorginho e Carlinhos e o amigo Lico, apresentando-se em programas de televisão locais. 
Reprodução Instagram /@pepeugomesoficial

Na década de 1970, Pepeu integrou os Novos Baianos ao lado de Moraes Moreira, Paulinho Boca de Cantor, Luiz Galvão e Baby Consuelo, a Baby do Brasil. 
Reprodução do Instagram @novosbaianos

O grupo lançou vários álbuns marcantes como ?Acabou Chorare?, ?Novos Baianos F.C.?, ?Vem pro Mundo? e ?Farol da Barra?, entre outros.
Reprodução

Com o fim dos Novos Baianos, por volta de 1978, Pepeu iniciou a carreira solo com o álbum ?Geração do Som?, no qual apresentou uma fusão própria de choro, samba, frevo e rock.
Divulgação

Ao longo da carreira, lançou diversos outros álbuns, entre eles ?Na Terra a Mais de Mil?, “Pedra não é Gente Ainda”, ?Pepeu Gomes?, ?Um Raio Laser?, ?Moraes e Pepeu? e ?Eu Não Procuro o Som?, entre outros títulos.
Divulgação

Após a separação, os dois se afastaram, mas voltaram a se aproximar especialmente depois da apresentação conjunta no Rock in Rio 2015. Sete anos após esse reencontro, lançaram a turnê ?Baby e Pepeu ? 140 Graus?, que percorreu o Brasil e celebrou os 70 anos de ambos em 2022.
Reprodução do Instagram @novosbaianos

Veja mais Top Stories