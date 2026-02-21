Pierce Brosnan deixa a família preocupada com agenda intensa de trabalho, diz site

Por Flipar
Após a saída de Daniel Craig da franquia, o próximo intérprete oficial do personagem ainda não foi anunciado.
A possibilidade de retorno teria ampliado a preocupação da família, já que o papel é considerado exigente e demanda dedicação intensa.
Além disso, Brosnan permanece envolvido em novos projetos, entre eles o filme “O Clube do Crime das Quintas-Feiras” e a série “Terra da Máfia”.
Casados desde 2001, Pierce e Keely são pais de Dylan Brosnan, nascido em 1997, e Paris Brosnan, nascido em 2001.
O ator teve outros três filhos com a primeira esposa, a atriz Cassandra Harris, com quem foi casado de 1977 até 1991. Durante o casamento, adotou Charlotte Brosnan, nascida em 1971, e Christopher Brosnan, nascido em 1972, e teve o filho biológico Sean Brosnan, nascido em 1983. Charlotte morreu em 2013 em decorrência de câncer de ovário, mesma doença que causou a morte da mãe em 1991.
Pierce Brosnan nasceu em 16 de maio de 1953, em Drogheda, Irlanda. Um dos primeiros destaques de sua carreira ocorreu na série “Jogo Duplo”, exibida entre 1982 e 1987, na qual interpretou Remington Steele.
Em 1985 recebeu indicação ao Globo de Ouro de Melhor Ator Coadjuvante em Série por sua atuação em “Nancy Astor” como Robert Gould Shaw II, minissérie que retrata a trajetória política da primeira mulher a ocupar um assento no Parlamento britânico.
Brosnan interpretou o espião James Bond na franquia “007”, uma das maiores marcas da história do cinema mundial. Protagonizou quatro filmes da série entre 1995 e 2002.
No primeiro, “007 Contra GoldenEye”, de 1995, o agente secreto tenta impedir que um sindicato criminoso utilize uma arma espacial russa, produção que marcou a retomada da franquia após um período sem lançamentos.
Em “007 – O Amanhã Nunca Morre”, de 1997, Bond enfrenta um magnata da mídia que manipula eventos globais para provocar uma guerra.
Em “007 – O Mundo Não é o Bastante”, lançado em 1999, protege uma herdeira do setor petrolífero enquanto investiga sabotagens energéticas e ameaças nucleares.
No último filme do ator na franquia, “007 – Um Novo Dia Para Morrer”, de 2002, o espião investiga a conexão entre um traidor norte-coreano e um negociante de diamantes, produção que marcou os quarenta anos da franquia “007”.
Outro destaque da carreira é “Thomas Crown: A Arte do Crime”, de 1999, no qual interpreta um bilionário que planeja e executa o roubo de uma obra valiosa de um museu. O filme é uma refilmagem de uma produção lançada em 1968.
Em 2006, recebeu indicação ao Globo de Ouro de Melhor Ator em Comédia ou Musical por “O Matador”, no qual interpreta Julian Noble, assassino profissional em crise que estabelece amizade com um empresário.
Sua filmografia ainda inclui títulos como “O Passageiro”, “Dante?s Peak”, “O Panfleto”, “Mamma Mia!”, “O Escritor Fantasma”, “The Misfits” e “Adão Negro”.