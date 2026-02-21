Pra quem não viu: Tranca ficou aberta e leões mataram tratadora no parque

Por Flipar
Segundo a imprensa local, ela era conhecida no leste europeu como a ‘encantadora de leões’. E o ataque só aconteceu porque uma válvula que deveria ficar vedada estava solta.
O Taigan é um parque de safári no Bilohirsk Raion da Crimeia . É o maior local de reprodução europeu para leões e outros grandes mamíferos predadores. Tem uma área de 30 hectares.
O parque tem 60 leões africanos , mas também possui tigres e outros animais selvagens, que ficam muitas vezes vagando ao ar livre.
Vídeos no Instagram mostram que os animais se aproximam das pessoas e chegam a entrar nos veículos onde os visitantes fazem os passeios.
Mas reportagem do Globo informa que em 2021, um tigre arrancou a mão de uma criança pequena, e em 2020 um estagiário foi atacado na frente de crianças.
No caso da tratadora, ela foi a um recinto onde os animais não deveriam estar perto de ninguém. O corpo foi encontrado num espaço onde ficam duas leoas adultas e um leão, que chegaram ao parque há cerca de um ano. No momento do ataque, ainda havia visitantes no local, mas ninguém teria ouvido os gritos da vítima.
Os leões estão entre os predadores mais perigosos da natureza selvagem. E marcam presença em todos os safáris e zoológicos, sendo uma das principais atrações. Mas todo cuidado é pouco.
Os leões são encontrados, principalmente, na África. Na Ásia há poucos leões por causa da perda de habitat, caça excessiva e competição com humanos ao longo dos séculos. Na Ásia, restam apenas alguns na floresta de Gir, na Índia, onde o Leão Asiático (uma subespécie distinta) sobrevive.
Mesmo na África, também houve uma drástica redução na população de leões. Estima-se que, no início do século 20, havia cerca de 200 mil, enquanto hoje restam menos de 25 mil, concentrados principalmente em áreas protegidas e parques nacionais. Daí a importância da preservação do animal em áreas sob vigilância.
Os leões vivem em grupos de cerca de 40 animais. São considerados uma espécie sociável. Durante a maior parte do tempo, os leões descansam. Eles dormem ou ficam parados, economizando energia.
Geralmente, eles dedicam cinco horas do dia para as atividades. E, antes, vale dar aquela espreguiçada!
Os machos defendem o território e garantem a proteção da “família”. O poderoso rugido, ouvido a 8 km de distância, ajuda a manter os inimigos longe.
Eles vivem nas savanas (seu habitat mais comum) e se alimentam de zebras, antílopes, gnus e outros animais. Eles têm expectativa de vida de 10 a 16 anos.
As fêmeas é que fazem a caça, enquanto os leões cuidam dos filhotes. Elas alcançam até 80 km/h na corrida. E saltam até 10 metros.
Saindo em grupo, as leoas levam vantagem sobre animais de maior porte que estejam sem companhia. na foto, elas abatem um búfalo.
Os leões têm boa visão noturna. Por isso, as leoas também podem aproveitar horários noturnos para surpreender suas presas.
As leoas é que caçam, mas o primeiro pedaço de carne é sempre do leão. Os dentes do leão podem medir até 6 cm e são preparados para triturar até 30 kg de carne de uma só vez. Os machos necessitam de 7 kg de carne diariamente, e as fêmeas, 5 kg
Os leões medem de 2,60 a 3,3 metros de comprimento por 60 a 90 cm de altura. Seu peso fica entre 150 e 250 quilos.
Já as leoas medem de 2,40 a 2,70 metros de comprimento por 60 a 90 cm de altura. E pesam entre 120 e 185 quilos.