Pra quem não viu: Dezenas de artefatos indígenas são devolvidos pelo Vaticano em gesto de ‘reconciliação histórica’

Por Flipar

Em 2022, Francisco pediu desculpas a todos os povos nativos do Canadá por abusos que foram cometidos em escolas residenciais religiosas no país ao longo dos anos.
Reproduc?a?o/GloboNews

O processo foi concluído por seu sucessor, Leão XIV, que “presenteou” os itens de volta às comunidades indígenas.

Reprodução/Vaticano News

“Momento importante e emotivo para muitas First Nations em todo o país”, comemorou a Chefe Nacional das First Nations, Cindy Woodhouse Nepinak.

Reprodução

“Estamos ansiosos para poder desembalar os itens nos próximos dias e ter lideranças e especialistas Inuit para entender exatamente de onde esses itens vêm”, declarou Natan Obed, presidente do Inuit Tapiriit Kanatami.

Reprodução/APTN News

“Esses ancestrais culturais agora podem se reunir às nossas comunidades e ajudar na continuidade e revitalização de nossas práticas culturais”, analisou Cody Groat.

Wikimedia Commons/Dwayne Reilander

Veja mais Top Stories