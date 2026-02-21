Pra quem não viu: Dezenas de artefatos indígenas são devolvidos pelo Vaticano em gesto de ‘reconciliação histórica’

Por Flipar
Em 2022, Francisco pediu desculpas a todos os povos nativos do Canadá por abusos que foram cometidos em escolas residenciais religiosas no país ao longo dos anos.
O processo foi concluído por seu sucessor, Leão XIV, que “presenteou” os itens de volta às comunidades indígenas.
“Momento importante e emotivo para muitas First Nations em todo o país”, comemorou a Chefe Nacional das First Nations, Cindy Woodhouse Nepinak.
“Estamos ansiosos para poder desembalar os itens nos próximos dias e ter lideranças e especialistas Inuit para entender exatamente de onde esses itens vêm”, declarou Natan Obed, presidente do Inuit Tapiriit Kanatami.
“Esses ancestrais culturais agora podem se reunir às nossas comunidades e ajudar na continuidade e revitalização de nossas práticas culturais”, analisou Cody Groat.