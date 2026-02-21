Nova rota conecta Xangai a Buenos Aires e se torna voo mais longo do mundo

Por Flipar
Esta rota passará a ser oferecida duas vezes por semana ao longo de todo o ano.
A decolagem ocorreu às 2 da manhã, no Aeroporto de Pudong, e o pouso no Aeroporto Internacional de Ezeiza aconteceu às 16h45, dez minutos antes do horário estimado.
A empresa aérea destacou que o itinerário faz parte da “primeira ligação comercial entre cidades antípodas?, ou seja, situadas em direções completamente opostas.
A combinação Xangai?Auckland?Buenos Aires deve funcionar como um corredor entre a Ásia-Pacífico e o Cone Sul, cobrindo uma lacuna histórica na malha aérea ao aproximar polos comerciais distantes.
A demanda por uma rota mais direta é fortalecida pelo crescimento da comunidade chinesa na Argentina, que já ultrapassa 55 mil residentes, segundo o portal Simply Flying.
Esse tipo de iniciativa acompanha a expansão global das chamadas rotas ultralongas. A Qantas, por exemplo, pretende implementar, a partir de 2026, voos de cerca de 20 horas que conectarão Londres a Sydney.
A companhia utilizará versões modificadas do Airbus A350-1000, equipados com tanques adicionais capazes de garantir autonomia para rotas próximas dos 17 mil quilômetros.
A empresa australiana já opera um dos trechos diretos mais longos em atividade, a viagem entre Londres e Perth, na Austrália, que dura aproximadamente 17 horas e meia.