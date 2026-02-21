Armênia, o ‘País das Pedras’: coração do cáucaso e matriz da civilização cristã

Por Flipar
Sua extensão territorial é ligeiramente maior que a do estado de Alagoas, mas sem saída para o mar ? a Armênia é um país sem litoral. Está situada ao sul da região do Cáucaso, onde se encontram o Leste Europeu e o Sudoeste Asiático.
Cerca de 1,5 milhão de armênios foram mortos entre 1915 e 1923, no que é considerado o primeiro genocídio do século 20, na invasão otomana. Até hoje, a Turquia não reconhece oficialmente o termo “genocídio”, o que gera tensões diplomáticas com a Armênia.
Em 1918, a Armênia declarou sua independência e formou uma república democrática. No entanto, esse período durou apenas dois anos, até a invasão de Yerevan pelo Exército Vermelho. Assim começou o domínio soviético, que perduraria por mais de sete décadas.
Com mais de 3 mil anos de história, a Armênia é uma das civilizações mais antigas do mundo. Viajar por seu território é caminhar por cenários onde a própria história da humanidade foi escrita. Cada monumento, vila e montanha carrega séculos de memória e identidade.
O apelido reflete sua paisagem acidentada, rica em montanhas e formações rochosas. A arquitetura local é estruturada em pedra e se integra de forma harmoniosa ao ambiente natural, o que pode ser contemplada em cada detalhe de suas construções.
Além disso, a Armênia também é conhecida como a “Terra das Igrejas” ou “Terra dos Mosteiros”, devido ao grande número de igrejas e mosteiros históricos espalhados pelo país. Essa característica reforça a identidade histórica e espiíritual do país.
As guerras e conflitos no início do século 20 provocaram um êxodo massivo de armênios após os conflitos na região no começo do século XX. Hoje, estima-se que existam cerca de 10 milhões de armênios vivendo fora do país ? incluindo 40 mil no Brasil ? mais do que na própria Armênia.
Um dos exemplos mais impressionantes é o Monastério de Geghard, famoso por suas igrejas e capelas esculpidas diretamente nas rochas de um cânion profundo. O local transmite uma atmosfera de serenidade e reverência, integrando arquitetura e natureza de forma única.
A capital Yerevan é o centro administrativo, cultural e industrial do país. Entre seus principais pontos turísticos estão a Praça da República, a Cascata, o Museu de História, a Mesquita Azul e a Catedral de São Gregório. A cidade também abriga o memorial em homenagem às vítimas do Genocídio Armênio.
Yerevan é facilmente acessível por voos diretos vindos de várias partes da Europa, do Oriente Médio e da Ásia. Também é possível chegar por terra, atravessando as fronteiras com a Geórgia ou o Irã.
Ao viajar pelas estradas da Armênia, é comum encontrar animais como bois, vacas e carneiros cruzando o caminho. Por isso, é preciso atenção redobrada: você pode ter que parar e esperar enquanto eles atravessam tranquilamente a pista.
O país, aliás, é o antigo na produção de vinho. Vestígios arqueológicos mostram que a bebida era usada em cerimônias fúnebres, com jarros encontrados ao lado de túmulos da Idade do Cobre. Armênia e Geórgia disputam o título de berço do vinho, em uma rivalidade que cresce a cada nova descoberta científica.
A província de Areni é conhecida por sua tradição vinícola, vivendo intensamente em torno da produção de vinho. Além das vinícolas renomadas, é comum encontrar famílias locais vendendo seus vinhos caseiros à beira das estradas, muitas vezes em garrafas de plástico.
Desde 2015, brasileiros estão isentos de visto para entrar na Armênia em viagens de até 90 dias. Essa isenção vale tanto para turismo quanto para negócios, facilitando o acesso ao país.
A Armênia oferece uma experiência equilibrada, com clima ameno e paisagens deslumbrantes. O verão é ideal para atividades ao ar livre e para explorar a natureza exuberante do país. Já o inverno proporciona oportunidades para esportes de neve e uma atmosfera única, perfeita para quem busca algo diferente e memorável.
A capital Yerevan, aliás, conta com as principais redes hoteleiras. As melhores opções estão concentradas na área central, especialmente nos arredores da Praça da República.
A música tradicional armênia destaca-se pelo uso de instrumentos típicos como o duduk e o kanun, presentes em canções folclóricas e danças festivas. Já a arte é marcada por manuscritos iluminados, arquitetura religiosa e os khachkars, pedras cruz esculpidas que simbolizam a identidade cultural do país.
A literatura armênia é rica e diversa, com nomes clássicos como Movses Khorenatsi e autores modernos como Hovhannes Tumanyan e Paruyr Sevak, que marcaram diferentes épocas com suas obras.
A gastronomia armênia é um atrativo à parte, com pratos que refletem a autenticidade local. O khorovats, um tipo de churrasco, é um dos mais emblemáticos, ao lado de delícias como dolma, lavash, manti e ghapama.
O conhaque armênio é uma bebida tradicional altamente recomendada para acompanhar as refeições. Reconhecido por seu sabor marcante e qualidade refinada, é um símbolo da longa tradição de destilação do país.