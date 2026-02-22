Stand-up paddle: lazer aquático requer atenção com o clima

Por Flipar
O nome já resume a prática de remar em pé sobre uma prancha na água: “stand up” (ficar em pé) e “paddle” (remo).
Uma das grandes vantagens do stand up paddle é ser um esporte de baixo impacto, ou seja, adequado para pessoas de todas as idades e níveis de condicionamento físico.
A prancha pode ser rígida ou inflável, embora a inflável seja mais fácil de transportar e armazenar.
Também é usado um remo, que pode ser cerca de 20 cm maior que a altura do praticante, e o leash ? cordinha de segurança que prende a prancha ao tornozelo.
O esporte possui diversas modalidades, adaptadas a diferentes perfis de praticantes. O SUP recreativo é o mais comum, voltado apenas para passeios relaxantes.
O “SUP race” foca em velocidade e resistência, com pranchas mais longas e estreitas. Já o “SUP surf” combina remadas e manobras em ondas, exigindo mais técnica e equilíbrio.
Há ainda o SUP yoga, modalidade que vem crescendo nos últimos anos e mistura as posturas da ioga com a instabilidade da prancha.
Para praticar com segurança, é essencial utilizar colete salva-vidas. Também é importante observar as condições climáticas e do mar. Assim, evitam-se acidentes.
