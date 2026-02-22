Obra suprema do Louvre, Mona Lisa já foi furtada e viralizou ao promover filme de vilão

Também chamada de “La Gioconda”, a Mona Lisa é uma das telas mais célebres e estudadas da história da arte, criada por Leonardo da Vinci entre 1503 e 1506.
A obra retrata uma mulher com expressão serena e um sorriso enigmático, considerada símbolo do mistério e da perfeição artística do Renascimento italiano.
Realizada a óleo sobre madeira de álamo, a obra foi feita a partir da técnica do sfumato, desenvolvida por Da Vinci para criar transições sutis entre luz e sombra, conferindo realismo e profundidade ao rosto e à paisagem ao fundo.
A obra criada por Da Vinci é tão popular que já foi referenciada diversas vezes em outros contextos, demonstrando sua enorme influência cultural.
Em 2024, a obra de arte “ganhou” um sorriso de batom para uma divulgação do filme ?Coringa: Delírio a Dois?.
A troca temporária foi feita para celebrar o sucesso da competição na capital francesa.

A foto em questão foi um registro impressionante feito pelo fotógrafo Greg Martin, que mostra o momento exato em que a Lua aparece no centro de um dos arcos olímpicos.

Ainda em 2024, em junho, deu o que falar na web uma visitinha “privada” que a modelo norte-americana Kendall Jenner fez ao Louvre.

