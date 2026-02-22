Empresa cria ‘pombos-drone’ controlados por chip cerebral para espionagem na Rússia

Por Flipar

Segundo a empresa, a ideia é adaptar o sistema para outras espécies. Corvos, por exemplo, poderiam carregar cargas mais pesadas.

Wikimedia Commons/Alexis Lours

Gaivotas poderiam ajudar no monitoramento de áreas costeiras e albatrozes fariam o mesmo em regiões marítimas.
Freepik/wirestock

Ainda de acordo com a Neiry, o custo do projeto seria semelhante ao de drones tradicionais, mas com maior autonomia.

Ievhenii_Putiata/Pixabay

Eles também já desenvolveram uma ?rata inteligente? e a implantação de chips em vacas para aumentar a produção de leite.
Ulrike Leone/Pixabay

Em relação aos “pombos-drone”, a Neiry não revelou quantas aves morreram nos processos de implante, apenas afirmou que busca ?100% de sobrevivência?.
Couleur/Pixabay

Especialistas se mostraram preocupados, já que os pombos poderiam ser aproveitados para espionagem e uso militar, inclusive em zonas de conflito como a Ucrânia.
Freepik - wirestock

O projeto com pombos segue uma longa tradição russa, desde a era soviética, de utilização de animais em operações militares.
Reprodução

Veja mais Top Stories