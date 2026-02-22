China investe em escadas rolantes gigantes para mobilidade urbana

Por Flipar
Com isso, idosos, pessoas com mobilidade reduzida e pedestres carregando compras ou bagagens conseguem se deslocar com menos esforço físico.
Muitas dessas instalações contam com cobertura, iluminação e monitoramento por câmeras, o que aumenta a segurança, reduz riscos de quedas e melhora a circulação em regiões movimentadas ou históricas.
O primeiro projeto foi inaugurado em 2023 na montanha Tianyu, um importante ponto turístico da província de Zhejiang.
Com 350 metros de extensão, a escada rolante reduziu o tempo de subida de aproximadamente 50 minutos para apenas 10.
O projeto custou cerca de US$ 17,8 milhões (aproximadamente R$ 93 milhões) e transformou uma trilha de 2 horas em um percurso de 30 minutos.
O próximo projeto está sendo implantado em Chongqing, cidade conhecida por seus grandes desníveis e planejamento urbano vertical.
A nova escada rolante será conectada a um terminal portuário e terá capacidade para transportar cerca de 50 mil passageiros por dia. A inauguração está prevista para o 1º semestre de 2026.
O sistema não é novidade: Chongqing já utiliza escadas rolantes como transporte público desde 1996.
Um exemplo é a escada de Huangguan, em funcionamento há cerca de 30 anos, que percorre 112 metros e cobra uma tarifa simbólica de 2 yuans (equivalente a R$ 1,50).
Além de ampliar a acessibilidade, contribuem para revitalizar áreas antes isoladas, estimular o comércio local e reforçar a imagem de modernização urbana.