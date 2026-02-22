‘Estrada de gelo’ criada por voluntários reduz tempo de deslocamento em lago congelado americano

Por Flipar

Mesmo com os riscos, o fluxo deve aumentar drasticamente com a abertura da temporada de pesca de esturjão, quando milhares de pessoas são esperadas para cruzar a rodovia improvisada.
Reproduc?a?o/NBC 26

O Lago Winnebago, localizado no leste do Wisconsin, é o maior lago de água doce inteiramente contido dentro das fronteiras do estado, com aproximadamente 45 quilômetros de comprimento.
Reproduc?a?o/Discover Wisconsin

Tem cerca de 557 km² de área e é relativamente raso, com profundidade média em torno de 5 metros.
Wikimedia Commons/Cmarsch

O lago é alimentado principalmente pelo rio Fox e, historicamente, foi fundamental para o transporte, a pesca e o desenvolvimento das cidades ao seu redor, como Oshkosh, Fond du Lac e Neenah.
Reprodução/HookedOnLakes

O lago é mundialmente famoso por sua população de esturjão-do-lago, sustentando uma das raras temporadas de pesca com lança no gelo, uma tradição cultural que atrai milhares de entusiastas anualmente.
Reproduc?a?o/HookedOnLakes

Veja mais Top Stories