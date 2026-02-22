Local onde neandertais ‘fabricavam gordura’ é descoberto na Alemanha

Por Flipar
Os neandertais quebravam os ossos ricos em medula e os ferviam em recipientes improvisados, provavelmente feitos de casca de árvore ou estômago de animais.
“Estes não eram simples caçadores-coletores […] eram mestres planejadores que podiam olhar para o futuro, organizar tarefas complexas e extrair cada última caloria de seu ambiente”, disse Geoff Smith, pesquisador sênior em zooarqueologia da Universidade de Reading.
Segundo o estudo, é possível que os neandertais adicionassem plantas para “dar sabor” à gordura animal que eles consumiam como uma espécie de “caldo”.
Evidências mostram que os neandertais enterravam seus mortos, criavam ferramentas sofisticadas e até produziam arte rupestre e joias.
O desaparecimento da espécie ainda é um mistério, mas pode estar ligado a mudanças climáticas, competição com o Homo sapiens ou doenças.
Neumark-Nord é uma região arqueológica localizada na Alemanha, conhecida por seus importantes sítios do Paleolítico Médio, associados aos neandertais.
Trata-se de uma área próxima ao antigo lago Neumark-Nord 1, que existia durante o último período interglacial, há cerca de 125 mil anos.
Esse lago ficava ao sul da atual cidade de Halle e foi um ponto de atração para grupos humanos e animais durante o Eemiano, época em que o clima era mais ameno.