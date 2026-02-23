Presidentes dos EUA que morreram enquanto estavam no poder

Por Flipar
William McKinley – No dia 6/9/2025 fez 124 anos do atentado ao presidente dos Estados Unidos de 1901. Ele foi baleado por Leon Czolgosz durante a Exposição Panamericana em Buffalo.
O criminoso ia sequestrar o presidente para trocá-lo por prisioneiros Confederados. Mas mudou de ideia ao ouvir Lincoln defendendo o direito de voto dos negros. E decidiu matá-lo. Lincoln tinha 56 anos e estava desde 1861 no cargo.
Zachary Taylor – Morreu em 9 de julho de 1850, após sofrer gastroenterite aguda, aos 65 anos.
James A. Gardfield – Morreu em 19 de setembro de 1881, aos 49 anos, por complicações após ser baleado por um advogado que queria ser funcionário público. Seu assassino, Charles J.Guiteau, foi executado como pena pelo crime.
Warren G. Harding – Morreu em 2 de agosto de 1923, aos 57 anos, ao sofrer um ataque cardíaco.
Franklin Delano Roosevelt – Morreu em 12 de abril de 1945, aos 63 anos, de hemorragia cerebral.
Roosevelt foi um dos mais importantes presidentes americanos, líder do país na luta contra o Nazismo durante a II Guerra Mundial. Morreu cinco meses antes do fim do conflito. Esta é a última foto de Roosevelt, tirada na véspera de sua morte.
A cena do assassinato, quando Kennedy é atingido por um tiro na cabeça e a mulher levanta para coletar parte de seu cérebro, é uma das mais vistas da história. Na foto, Kennedy e Jaqueline momentos antes do crime.
A morte de Kennedy suscitou todo tipo de teoria da conspiração.
O suposto assassino, Lee Harvey Oswald, foi preso 80 minutos depois do crime, num teatro. E acabou sendo morto dois dias depois, na prisão, alimentando ainda mais a desconfiança de que ele foi um bode expiatório.
John Kennedy tornou-se um dos presidentes com imagem popular mais consolidada e um dos mais homenageados. O aeroporto internacional de Nova York passou a chamar-se JFK em sua memória.