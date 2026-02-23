Grandes audiências da história da televisão: Viu alguma?

Por Flipar
Funeral da Rainha Elizabeth II – A empresa de pesquisas alemãs Statista estimou em 4,1 bilhões o número de pessoas que acompanharam a transmissão do funeral.
O funeral teve transmissão ao vivo por TV, rádio e internet. Na Inglaterra, a cerimônia também foi exibida em telões espalhados pela capital Londres e em mais de 100 cinemas britânicos.
Cerimônia de abertura das Olimpíadas de Atlanta – Foi no estado da Georgia, nos EUA, em 1996. Foi vista por 3,6 bilhões de pessoas.
A competição – também chamada de Jogos Olímpicos de Verão de Atlanta – foi a 26ª edição e marcou os 100 anos das Olimpíadas na Era Moderna.
Os jogos em Atlanta foram disputados entre 19 de julho e 4 de agosto de 1996. Ao todo, 197 Comitês Olímpicos enviaram delegações. Foram 10.318 atletas, competindo em 30 esportes.
Funeral da Princesa Diana, mulher do Príncipe Charles (hoje Rei Charles III). Foi visto por 2,5 bilhões de pessoas.
Nascida em 1/7/61, Diana morreu aos 36 anos, em 31/8/1997,num acidente de carro em Paris. Ela estava divorciada do marido, que mantinha relação – desde aquela época – com Camilla Parker Bowles (hoje rainha consorte de Charles III).
Mega-evento beneficente Live 8 – A série de shows entre 2 e 6 de julho de 2005 nos países do G8 e na África do Sul teve uma audiência de 2 bilhões de pessoas.
O objetivo do evento era sensibilizar os países ricos para o perdão de dívidas das nações pobres e para a negociação de regras de comércio mais justas.
Mais de 1.000 músicos tocaram no evento. Entre eles, Bono Vox e Paul McCartney (foto). Os shows foram transmitidos em 182 redes de televisão e 2.000 estações de rádio.
Funeral de Muhammad Ali em 2016: a despedida do ex-lutador, uma lenda no esporte, foi assistida por 1 bilhão de espectadores.
O pugilista campeão, nascido Cassius Clay e convertido ao Islã, morreu em 3/6/2016, aos 74 anos, com problemas respiratórios.
Ali foi um dos maiores desportistas de todos os tempos, ícone no boxe, campeão mundial e medalhista olímpico.