Grandes audiências da história da televisão: Viu alguma?

Por Flipar

Funeral da Rainha Elizabeth II – A empresa de pesquisas alemãs Statista estimou em 4,1 bilhões o número de pessoas que acompanharam a transmissão do funeral.
Captura de vídeo do Jornal Nacional/TV Globo

O funeral teve transmissão ao vivo por TV, rádio e internet. Na Inglaterra, a cerimônia também foi exibida em telões espalhados pela capital Londres e em mais de 100 cinemas britânicos.
Taras Young - Wikimédia Commons

Cerimônia de abertura das Olimpíadas de Atlanta – Foi no estado da Georgia, nos EUA, em 1996. Foi vista por 3,6 bilhões de pessoas.

Captura de vídeo do site olympics.com/pt

A competição – também chamada de Jogos Olímpicos de Verão de Atlanta – foi a 26ª edição e marcou os 100 anos das Olimpíadas na Era Moderna.

Captura de vídeo do site olympics.com/pt

Os jogos em Atlanta foram disputados entre 19 de julho e 4 de agosto de 1996. Ao todo, 197 Comitês Olímpicos enviaram delegações. Foram 10.318 atletas, competindo em 30 esportes.
Captura de vídeo do site olympics.com/pt

Funeral da Princesa Diana, mulher do Príncipe Charles (hoje Rei Charles III). Foi visto por 2,5 bilhões de pessoas.

Youtube Canal The Royal Family Channel

Nascida em 1/7/61, Diana morreu aos 36 anos, em 31/8/1997,num acidente de carro em Paris. Ela estava divorciada do marido, que mantinha relação – desde aquela época – com Camilla Parker Bowles (hoje rainha consorte de Charles III).
White House photographer wikimedia commons

Mega-evento beneficente Live 8 – A série de shows entre 2 e 6 de julho de 2005 nos países do G8 e na África do Sul teve uma audiência de 2 bilhões de pessoas.

Normann - Flickr

O objetivo do evento era sensibilizar os países ricos para o perdão de dívidas das nações pobres e para a negociação de regras de comércio mais justas.

GNU Free Documentation License - Wikimédia Commons

Mais de 1.000 músicos tocaram no evento. Entre eles, Bono Vox e Paul McCartney (foto). Os shows foram transmitidos em 182 redes de televisão e 2.000 estações de rádio.
The_Admiralty (Andy MacLarty) - Wikimédia Commons

Funeral de Muhammad Ali em 2016: a despedida do ex-lutador, uma lenda no esporte, foi assistida por 1 bilhão de espectadores.

Reprodução de vídeo do site www.nbcnews.com/video

O pugilista campeão, nascido Cassius Clay e convertido ao Islã, morreu em 3/6/2016, aos 74 anos, com problemas respiratórios.
Youtube Canal LiveNOW from FOX

Ali foi um dos maiores desportistas de todos os tempos, ícone no boxe, campeão mundial e medalhista olímpico.

R. McPhedran - Flickr

