Riso garantido: as famílias mais queridas da TV

Eu, a Patroa e as Crianças – 2001/2005 – 5 temporadas – Michael é o chefe da família Kyle, marido carinhoso e pai moderno, que tem um jeito diferente de ensinar as lições da vida aos 3 filhos: o mais velho, nada inteligente; a do meio, preocupada apenas com a aparência e em atrair garotos; e a caçula, uma graça que vai se tornando irritante.
A Família Addams – 1964/1966 – 3 temporadas – Mostra os personagens criados por Charles Addams nos anos 1930. O patriarca Gomez, a mulher Morticia (que cultiva plantas venenosas), os filhos Wednesday (sádica) e Pugsley (desmiolado), a avó vidente, o tio “explosivo” e o mordomo Lurch adoram tudo que apavora os normais.
Perdidos no Espaço – 1965/1968 – 3 temporadas – Conta as aventuras da família Robinson, no “futuro ano de 1997”. A Terra sofre com superpopulação e um professor, a mulher e os 3 filhos são selecionados para viajar pelo espaço e colonizar um planeta do sistema Alpha Centuri.
Família Dó-Ré-Mi – 1970/1974 – 4 temporadas – Uma viúva e seus cinco filhos se aventuram numa carreira musical, na cidade fictícia de San Pueblo (Califórnia). Após ensaiar na garagem, a família Partridge compra um ônibus escolar velho para excursionar fazendo apresentações.
Tal Mãe Tal Filha – 2000/2007 – 7 temporadas – Mostra uma mulher que cria a filha sozinha, numa cidade tranquila, após enfrentar atritos com a família de classe alta por engravidar aos 16 anos de idade. Ela precisa pedir empréstimo aos pais para a escola da filha e eles impõem exigências.
Família Soprano – 1999/2007 – 6 temporadas – Criada por David Chase, mostra uma família mafiosa cujo chefe sofre síndrome do pânico e tenta se tratar. Considerada uma das melhores séries já produzidas, alavancou a carreira dos atores do elenco.
All in The Family – 1971/1979 – 9 temporadas – Pioneiro em abordar certos temas, como racismo, homossexualidade, feminismo e aborto, o seriado unia um trabalhador teimoso e conservador, a mulher inteligente e simpática, a filha apaziguadora e o marido dela, estudante com ideias liberais.
A Grande Família – 1972/1975 – 4 temporadas – Inspirado justamente no seriado All in The Family, a série brasileira foi rejeitada no começo porque o público não se identificava com as situações da comédia. Houve, então, uma reformulação e a família Silva passou a viver a rotina de moradores do subúrbio carioca.
A Grande Família – 2001/2014 – 14 temporadas – A família Silva voltou adaptada aos costumes da virada do século. O honesto Lineu, a superprotetora Nenê, a mimada Bebel, o malandro Agostinho e o preguiçoso Tuco ficaram 13 anos no ar! O avô Floriano morreu em 2013 (junto com o ator Rogério Cardoso).
A Grande Família durou tanto que os personagens envelheceram no decorrer do seriado. Bebel e Tuco tiveram filhos, parentes apareceram em alguns episódios e outros personagens tiveram destaque: Mendonça, chefe de Lineu; a cabeleireira Marilda; o pasteleiro Beiçola; e o mecânico adúltero Paulão da Regulagem.
Todo Mundo Odeia o Chris – 2005/2009 – 4 temporadas – O comediante Chris Rock narra a série baseada em sua própria vida e estrelada por Tyler James Williams. A história começa quando a família se muda para um bairro para onde “só doido vai”.
Full House – 1987/1995 – 8 temporadas – Um homem viúvo, cuja esposa morreu num acidente de carro, pede ajuda ao cunhado roqueiro e a seu melhor amigo para criar as três filhas pequenas. Desafios e situações hilárias na família Tanner.
Fuller House – 2016/2020 – 5 temporadas. Spin-off da série de 1987, lançada com selo original da Netflix, reprisa vários personagens e conta com participações especiais.
Alf, o ETeimoso – 1986/1990 – 4 temporadas – Os Tanner acolheram o extraterrestre Alf, cuja aeronave caiu, e ele acabou virando membro da família. O marionetista e roteirista Paul Fusco deu vida ao ET, manipulando e fazendo a voz do boneco.
The Middle – 2009/2018 – 9 temporadas – Os Heck formam uma família de pai, mãe e 3 filhos, bem diferentes uns dos outros: um adolescente bom em esporte e fraco na escola; a irmã socialmente desajeitada; e o garoto mais novo, inteligente, leitor compulsivo, mas com comportamentos estranhos.
Modern Family – 2009/2020 – 11 temporadas – Os criadores Christopher Lloyd e Steven Levitan abordam a vida familiar em forma de documentário e os personagens falam com frequência para as câmeras, numa comunicação direta com os espectadores.
Arnold – 1978/1986 – Estrelada por Gary Coleman e Todd Bridges, a série abordava os problemas de aceitação de um homem branco ao adotar dois garotos negros. Mostrava também questões relativas à adolescência, sempre com bom humor.
Two and a Half Men – 2003/2015 – 12 temporadas – Sucesso na carreira do ator Charlie Sheen. Na série, o rico Charlie – que gasta o tempo com mulheres, carrões, bebidas e jogos – recebe o irmão (prestes a se divorciar) e o sobrinho, que passam a morar na casa. Mudança radical na vida da família Harper.