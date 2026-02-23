Alcatraz, a prisão temível que inspirou Azkaban em ‘Harry Potter’

Por Flipar
Alcatraz, rodeada por águas frias e correntes traiçoeiras, impunha um desafio natural a qualquer tentativa de fuga. Tal como Azkaban no universo mágico, sua posição isolada tornava a evasão uma missão quase impossível.
A semelhança que envolve um clima de desespero e solidão dos detentos é tão fascinante quanto perturbadora. Alcatraz era composta por corredores apertados e celas minúsculas.
Uma arquitetura que intensificava o sentimento de clausura. Azkaban reflete essa mesma essência: um espaço sombrio, sem cor e destituído de esperança.
A transformação de Alcatraz em prisão federal de segurança máxima aconteceu em 1934. Tão árida e isolada, que para cultivar qualquer coisa ali, os guardas precisavam trazer terra do continente.
A corrosão constante do mar tornava a manutenção de Alcatraz extremamente cara, afetando a estrutura. Com o tempo, decidiu-se que uma nova prisão no continente seria mais viável, e Alcatraz foi fechada em 21/3/1963.
A lendária fuga inspirou o filme “Alcatraz ? Fuga Impossível”, lançado em 1979 e estrelado por Clint Eastwood como Frank Morris.
Oficialmente, os prisioneiros foram dados como desaparecidos, já que seus corpos jamais apareceram. Ainda assim, diversas teorias sustentam que a ousada fuga pode ter sido bem-sucedida.
Em 2015, o History Channel lançou o documentário “Alcatraz, em busca da verdade”, investigando se os irmãos Anglin teriam sobrevivido. A produção sugere que eles podem ter vindo para o Brasil e mantido contato com a família nos Estados Unidos.
Já o filme “O Homem de Alcatraz” (1962) retrata a vida de Robert “Birdman” Stroud, interpretado por Burt Lancaster. Preso por décadas, ele ganhou notoriedade ao estudar aves e se tornar um renomado ornitólogo.
Stroud, um dos criminosos mais infames dos Estados Unidos, teve sua pena de morte convertida em prisão perpétua. Durante o isolamento, achou um ninho de pássaros, alguns feridos. Cuidou deles, criou centenas e ficou conhecido como o ?Homem Pássaro de Alcatraz?.
Na ficção, Sirius Black assumiu o papel de “Frank Morris” do mundo bruxo. Em vez de bonecos de papelão para ludibriar os guardas, ele usou sua habilidade de animago ? transformando-se em um imenso cão ? para driblar os Dementadores e escapar de Azkaban.