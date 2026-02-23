Restos de mortais dos Mamonas Assassinas vão ser exumados; entenda o motivo

Por Flipar
Em 2023, o artista visual Hidreley Diao usou tecnologia de inteligência artificial para criar as imagens dos integrantes da Banda Mamonas Assassinas, como eles provavelmente estariam quase três décadas depois da morte do grupo.
Os integrantes Dinho, Bento Hinoto, Samuel Reoli, Sério Reoli e Júlio Rasec criaram uma forma diferente de lidar com a música – focada em piadas com eles mesmos e com situações.
Numa apresentação, o público pediu que eles cantassem ‘Sweet Child o’ Mine’, do Guns N’Roses (foto), e eles não sabiam. Aí o Dinho, que estava na plateia, se voluntariou e subiu ao palco. Também não sabia a letra, mas enrolou e todos acharam engraçado.
A musicalidade alegre associada a uma letra marcada pela irreverência fez com que a banda ocupasse os primeiros lugares.
Esta é uma das últimas imagens da banda, pois é do show dos Mamonas no estádio Mané Garrincha, em Brasília, que lotou com fãs. Dali eles partiram para a viagem que terminaria em tragédia: a queda do avião em
2/3/1996 na Serra da Cantareira, no norte de São Paulo.
Dizem que Júlio Rasec teve premonição porque disse ao barbeiro, horas antes da decolagem: Não sei, essa noite eu sonhei com um negócio… Assim, parecia que o avião caía. Não sei. Não sei o que quer dizer isso”.