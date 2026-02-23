Mais que enfeite: o valor simbólico das guirlandas

A guirlanda de Advento surgiu na Alemanha no século 19, composta por ramos verdes e quatro velas. Cada vela, aliás, simboliza uma semana de preparação para o Natal, trazendo mensagens de esperança. O círculo verde representa a eternidade de Deus e a vida que não se acaba. Tornou-se prática comum em igrejas e lares cristãos.