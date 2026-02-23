Curiosidades da série ‘A Feiticeira’, seriado eternizado na TV e de volta no streaming

Por Flipar
A série clássica está disponível no catálogo da Sony dentro do Prime Video. Assim, os assinantes podem revisitar todas as temporadas dessa produção que marcou época na TV mundial nos anos 1960 e 1970. O formato atual se dá em episódios em média de 25 minutos, com áudio em inglês e opções de legendas em português.
Reconhecida mundialmente e transmitida em dezenas de países onde foi exibida, a obra foi criada por Sol Saks e teve como protagonistas Elizabeth Montgomery e Agnes Moorehead. O papel masculino principal foi interpretado por Dick York entre 1964 e 1969, sendo posteriormente assumido por Dick Sargent até 1972.
Exibida originalmente de 1964 a 1972, a série transmitida na ABC norte-americana ganhou grande popularidade no final dos anos 60 e o início dos anos 70, quando consolidou sua fama e exibição no Brasil.
Não à toa, portanto, “A Feiticeira” se tornou a segunda atração mais vista nos Estados Unidos em seu ano de estreia e a mais longa série televisiva com temática sobrenatural durante aquelas duas décadas.
As duas temporadas iniciais foram exibidas em preto e branco. A mudança veio na terceira, quando episódios passaram a ser gravados em cores, seguindo a evolução tecnológica da TV. No fim dos anos 1990, os capítulos das duas temporadas iniciais ganharam tratamento digital e foram colorizados por computador.
Samantha, interpretada por Elizabeth Montgomery, tornou-se ícone da televisão da época, pois sua personagem equilibrava magia e vida doméstica, refletindo dilemas modernos com charme.
O famoso gesto de mexer o nariz para lançar feitiços virou marca registrada do seriado, criando, desse modo, uma imagem inesquecível que atravessou décadas.
Curiosamente, os dois atores que interpretaram o marido de Samantha tinham o mesmo primeiro nome: Dick, o que gerou confusões divertidas nos bastidores.
Dick York foi o primeiro Darren, escolhido após a saída de Dick Sargent, que estava envolvido em outro projeto no início. York permaneceu por anos no papel, mas enfrentou problemas de saúde e um acidente que o afastaram da produção.
Com a saída de York, Dick Sargent assumiu o papel de Darren, garantindo continuidade à trama e mantendo o público fiel. A transição entre os dois atores foi feita sem explicações na narrativa, mostrando como a televisão da época lidava com mudanças repentinas.
Elizabeth Montgomery, além de protagonista, era filha de Robert Montgomery, renomado ator e diretor, o que reforçava sua ligação com o mundo artístico.
Agnes Moorehead, como Endora, mãe de Samantha, tornou-se uma das personagens mais queridas e temidas, o que trouxe ironia e força à trama. Já a filha de Samantha, Tabitha, era uma bruxinha que herdava os poderes da mãe, sendo interpretada por diversas atrizes mirins, principalmente as gêmeas Erin e Diane Murphy.
Apesar de ser uma comédia, “A Feiticeira” abordava temas sociais de forma leve, como o choque entre tradição e modernidade, sempre com humor e fantasia. Refletia questões femininas, mostrando Samantha como mulher independente que conciliava papéis distintos.
A produção foi pioneira em efeitos especiais simples, mas criativos, que davam vida às mágicas sem grandes recursos tecnológicos. O sucesso da série gerou produtos licenciados e inspirou outras produções que misturavam fantasia e cotidiano.
“A Feiticeira” foi indicada a vários prêmios, entre eles 4 Globos de Ouro e 22 Emmy. Assim, consolidou-se como uma das comédias mais influentes da televisão norte-americana.
O momento mais marcante ocorreu quando Marion Lorne foi reconhecida com o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante em comédia por interpretar Tia Clara. A homenagem teve ainda mais peso porque a atriz havia morrido apenas dez dias antes da cerimônia, e Elizabeth recebeu o prêmio em nome da amiga.
Elizabeth Montgomery, aliás, morreu em 1995, aos 62 anos, depois de travar batalha intensa contra o câncer de cólon. Dick York, Agnes Moorehead e Dick Sargent, além de Bernard Fox (Dr. Bombay) e Paul Lynde (Uncle Arthur) também já nos deixaram.
“A Feiticeira” atravessou oito temporadas, mostrando como o público se manteve fiel ao universo mágico de Samantha e Darren. Mesmo após o fim, a série seguiu a ter reprises em diversos países, tornando-se parte da memória afetiva de várias gerações.