Os cuidados com os bebês prematuros: saiba o que fazer

Por Flipar
Novembro foi o mês roxo no calendário de cores que remetem às datas da saúde: Mês da Prematuridade. Mas os cuidados, claro, têm que ser rigorosos o ano inteiro. Veja dicas importantes.
Existem casos graves, de prematuros extremos, que nascem antes de 28 semanas e correm mais risco de vida.
Os principais problemas do prematuro extremo são em órgãos que, apesar de formados, não estão prontos para a vida fora do útero.
Jofre Cabral, Diretor Médico da UTI Neonatal da Perinatal-Rede D’Or/Laranjeiras, explica: “Com 32-34 semanas, já considero um momento mais seguro (para o nascimento prematuro), desde que haja suporte de neonatologista e local de atendimento especializado”.
Renato Sá, Chefe do Serviço de Obstetrícia da Perinatal-Rede D’Or, acrescenta: “Um primeiro parto prematuro aumenta em 30% as chances de outro parto prematuro. É preciso avaliar caso a caso para dar uma posição precisa”.
A prematuridade pode ser espontânea (quando, de repente, a mulher entra em trabalho de parto) ou induzida (quando o obstetra opta por antecipar o parto por risco à vida da mãe ou do bebê).
A Thailane Alves Vieira, mãe da Ana Laura, passou pelo susto. A bolsa dela rompeu muito antes da hora. O bebê nasceu com 25 semanas, pesando 825 gramas com 35 centímetros.
Thailane conta que o tratamento deu certo. “Hoje é uma criança muito saudável, anda, fala, faz bagunça, faz tudo que uma criança normal faz. Sou muito grata a todos”
A assistência aos bebês prematuros requer uma infraestrutura complexa e pessoal especializado e treinado para o atendimento que exige muito conhecimento e uma atenção integral
Entre os equipamentos necessários para a sobrevivência e o desenvolvimento do bebê estão respiradores, monitores de oxigenação e controle da pressão arterial. Uma neonatal bem equipada é o ponto de partida para salvar vidas.
Uma complicação que costuma causar prematuridade é a pré-eclâmpsia: hipertensão arterial acompanhada de excesso de proteína na urina. Pode causar hemorragia cerebral, insuficiência renal e cardíaca e descolamento da placenta.
Outros fatores que podem aumentar o risco de parto precoce são a demora no diagnóstico da gravidez e a identificação também tardia de doenças que podem complicar a gestação, como a diabetes .
Um método muito usado na recuperação dos prematuros se chama Canguru. Permite, assim que possível, o contato do bebê com a pele da mãe para humanizar o tratamento
Como parte do Novembro Roxo, o dia 17 foi instituído como o Dia Mundial da Prevenção da Prematuridade. A data marca discussões, eventos e orientações sobre prevenção e tratamento.
E a dica preciosa é: faça um bom pré-natal. O acompanhamento ao longo da gravidez reduz os riscos da prematuridade e aumenta a possibilidade de um parto bem sucedido.
O pré-natal pode ser feito com médicos particulares ou na rede do SUS, em postos de saúde que oferecem atenção básica. O Ministério da Saúde tem um telefone para atender ao cidadão . É o Disque-Saúde: 136