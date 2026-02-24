Tangerina: pequenos gomos cheios de frescor e tradição

Por Flipar
A origem da tangerina remonta ao sudeste da Ásia, especialmente regiões da China e da Índia. Há registros de seu cultivo há milhares de anos, sendo considerada uma fruta nobre em antigas culturas asiáticas.
O nome ?tangerina? tem relação com a cidade de Tânger, no Marrocos, por onde a fruta se espalhou para a Europa. A partir dali, conquistou outros continentes e tornou-se presença comum em mercados.
Hoje, a tangerina é cultivada em diversos países de clima tropical e subtropical. Ela se adapta bem a regiões com temperaturas amenas e boa incidência de sol ao longo do ano.
No Brasil, a fruta é amplamente produzida e consumida, especialmente nas regiões Sudeste e Sul. Estados como São Paulo e Minas Gerais concentram grande parte da produção nacional.
Entre os maiores produtores mundiais estão China, Espanha, Turquia e Brasil. Esses países possuem clima favorável e técnicas modernas que garantem alta produtividade e qualidade.
O cultivo da tangerina exige solo bem drenado e irrigação equilibrada. Árvores cítricas precisam de luz solar direta e cuidados com pragas para manter frutos saudáveis e saborosos.
A colheita geralmente ocorre entre o outono e o inverno, dependendo da variedade. No Brasil, a fruta costuma ser mais abundante entre maio e agosto, período de safra principal.
A tangerina é muito usada no preparo de bebidas refrescantes e aromáticas. O suco natural é apreciado pelo sabor doce e levemente ácido, além de ser fonte de vitamina C e hidratação.Também pode ser usada em vitaminas, drinques e águas saborizadas.
A fruta aparece em geleias, compotas e doces caseiros de sabor delicado. A polpa e a casca aromática enriquecem sobremesas, bolos, tortas e cremes, valorizando o perfume natural da fruta. Seu toque cítrico equilibra receitas doces e sofisticadas.
Sua casca aromática é aproveitada tanto na culinária como na indústria de cosméticos. Óleos essenciais extraídos dela são usados em perfumes, chás e receitas que valorizam o sabor cítrico.
Do ponto de vista nutricional, a tangerina é rica em vitamina C, importante para o sistema imunológico. Também fornece fibras, antioxidantes e minerais que contribuem para a saúde.
O consumo regular da fruta pode ajudar na hidratação do organismo. Por ser suculenta e leve, ela auxilia no bom funcionamento do intestino e no equilíbrio alimentar.
Além disso, os antioxidantes presentes na tangerina combatem radicais livres. Esses compostos ajudam a proteger as células e podem contribuir para o envelhecimento saudável.
Saborosa e nutritiva, a tangerina reúne tradição e benefícios em cada gomo. Sua presença em diversas culturas e dietas reforça o valor dessa fruta simples e especial.